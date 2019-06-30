星島：中美貿談破僵局　日後波折恐仍多

中評社香港6月30日電／星島日報今天社論說，中美領導人會晤，敲定重啟貿易談判，暫停升級徵收關稅，並暫時讓美企向華為供應零件，為解決貿易糾紛打破僵局。由於中美貿易戰牽連不少國家，國際社會和環球市場暫可鬆一口氣，不過，須留意中美談判往後仍有可能波潮起伏。美國財長努欽口中的“最後一成路程”並不易走。



自美國總統特朗普上場後，認為全世界都在佔美國便宜，遂向多國產品加徵關稅。由於美國對華貿易赤字最大，美國對中國產品增加關稅規模亦最龐大，中國還擊，全球兩個最大經濟體打起貿易戰，並殃及其他國家，在環球供應鏈中提供原材料和半製成品的地方皆受影響，香港作為轉口港亦受牽連，國際貨幣基金組織等機構紛紛調低環球經濟增長預測。



中國國家主席習近平和特朗普趁參加日本大阪二十國集團峰會的機會，進行雙邊會談，同意重啟貿易談判進程，有關安排似曾相識。兩人去年十二月在阿根廷首府布宜諾斯艾利斯，同樣在二十國集團峰會期間的雙邊會談中，同意暫停升級貿戰以待談判結果，當時市場為此興奮不已，發展下去的形勢卻令人大失所望，今次會否重蹈覆轍，視乎美國方面會否再度反覆，不停加強叫價和施壓，據特朗普的往績，發生的機會不低。



美對華闢多條戰線



特朗普去年三月以中國偷竊美國知識產權和商業秘密為由，指示美國貿易代表對從中國進口的商品徵收關稅，中國商務部宣布會等額還擊，雙方一度於五月達成暫停貿易戰的共識，但是美國很快就翻臉，七月正式對來自中國價值三百四十億美元的商品加徵兩成半關稅，之後加碼至五百億美元貨品，到十二月中美峰會同意暫停升級，進行為期九十天的談判。美國雖然曾表示談判大有進展，但到今年六月仍升級向額外二千億美元的中國貨加稅，並且威脅擴及餘下三千多億美元中國貨。