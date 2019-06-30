美國隊2：1淘汰法國闖入半決賽

中評社北京6月30日電／巴黎王子公園體育場28日迎來了2019年法國女足世界杯第二場1／4決賽，東道主法國隊與衛冕冠軍美國隊打出了一場含金量極高的對決，美國隊憑借拉皮諾在上、下半場的兩粒進球，2：1淘汰法國隊，連續第八屆世界杯打入半決賽。



本場比賽，法國隊占據了60%的控球率，20腳射門也是美國隊的兩倍。但場面並不占優的美國隊打出了高效的進攻，10腳打門有8次射正。繼上一場打入兩球後，此役拉皮諾再次兩度建功，成為了美國隊取勝的絕對功臣。



兩隊此前曾交手24次，法國只取得了4場勝利。但在最近三次交鋒中，法國隊兩勝一平保持不敗。雙方最近的一場比賽發生在今年1月，法國隊3：1取勝。此役，美國隊完全沿用了上一場戰勝西班牙隊時的首發陣容，法國隊也只做了一處調整，蒂尼換下阿塞依。



從比賽一開始，兩隊便進入到了快節奏的攻防轉換中。開場僅1分鐘，美國隊便完成了第一腳打門，埃爾茨禁區外遠射被沒收。第3分鐘，法國隊中後衛巴蒂對摩根犯規，在吃到黃牌的同時也送給對方一次任意球機會。拉皮諾在角度不大的情況下直接攻門得手，美國隊取得夢幻開局。隨後的比賽，在本屆比賽中首次落後的法國隊占據場上主動，但美國隊牢固的防線讓東道主始終無法獲得絕對機會，上半場比賽，美國隊1：0領先。



易邊再戰，美國隊險些在開局再進一球，波哈迪連續撲出梅維斯和達爾肯珀的射門。第65分鐘，美國隊前場打出精妙配合，希思右路橫傳，拉皮諾後點包抄入網。這是她本屆比賽的第五粒入球。兩球落後的法國隊大舉反擊，並在第81分鐘扳回一球。蒂尼開出左路任意球，身材高大的中後衛勒納爾幾乎在無人盯防的情況下用一記獅子甩頭攻破了美國隊的大門。見到扳平希望的法國隊繼續向對方發起潮水般的攻勢，但美國隊極具韌勁的防守將2：1的比分保持了終場。



半決賽中，美國隊將於7月2日在裡昂對陣英格蘭隊，後者在前一天的比賽中3：0淘汰了挪威隊。



來源：新華網