韓下午新竹造勢　王金平搶先上午來辦活動

王金平上午在新竹縣新埔鎮義民廟，成立新竹縣王金平之友會，韓國瑜下午也會來義民廟參香。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月30日電（記者 黃文杰）參加中國國民黨2020初選的高雄市長韓國瑜下午四點起，將在新竹縣竹北市舉辦民調前“最終場”大型造勢，估計超過15萬韓粉到場力挺。有趣的是，沒有登記黨內初選的前“立法院長”王金平，上午十點就在新竹縣新埔義民廟舉辦五百人的造勢，按照行程來看，韓王兩人應該不會有“同框”機會，但是隔空交會，較勁意味濃厚，王金平現在策略，證明他是國民黨“最強外掛”。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭。7月8日至14日進行民調，7月15日公布結果。



韓國瑜今天新竹場造勢，是民調封關之前最後一場自辦活動，外界預期，不僅凝聚了來自北中南的韓家軍，韓國瑜也可望爭取更多桃竹苗客家選票。造勢之前，韓下午會走訪新竹市城隍廟、竹蓮寺，以及新竹縣新埔義民廟、新豐池和宮等宗教聖地參拜，王金平則是提前四小時在義民廟前辦活動。



上午陪同王金平參香包括：現任新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮、新竹縣“立委”林為洲等人，之前都也同陪郭台銘到義民廟參香。



王金平目前跟黨內初選天王，特別是郭韓看似保持“等距離”關係，不過私底下強烈感受“抗韓陣線”組成，王挺果凍（郭董）態勢不言而喻，而且從南往北跑。



只要韓國瑜地方有造勢，王金平“就在在不遠處”，到底韓王發揮“共伴”效應？擴大影響力，還是王“牽制”甚至“削弱”韓在地方勢力？愈來愈精彩。