青藏鐵路暑運將加開978趟旅客列車

中評社北京6月30日電／記者從中國鐵路青藏集團有限公司獲悉，全國鐵路暑運將於7月1日正式啟動，青藏集團公司預計發送旅客將達到423萬人次。



“今年暑運將從7月1日至8月31日，共計62天。暑運期間，青藏集團公司管內客流將以旅遊、商務和學生流為主。”青藏集團公司客貨管理部部長邱培軍說，其中直通客流以到西安、成都、北京、上海等中心城市為主，旅遊客流則主要集中在拉薩、格爾木、門源、茶卡方向。



為滿足出行需要，青藏集團公司將在旅客出行重點方向加開978趟旅客列車。7月1日至8月31日，增開西寧至拉薩Z9813次、Z9815次2對旅客列車；7月2日至9月1日，增開拉薩至西寧Z9816次旅客列車；7月3日至9月2日，增開拉薩至西寧Z9814次旅客列車；6月28日至7月31日，增開拉薩至那曲Z9803／4次旅客列車；周末或節假日，開行西寧至格爾木K6825次旅客列車；6月1日至8月25日，增開西寧至茶卡Y961／2次旅客列車，7月1日至8月31日，增開西寧至門源D9917／8次動車組；每周五至周日三天，增開西寧至門源D9915／6次動車組，西寧至西安北D2692／99次動車組重聯運行。



青藏集團公司溫馨提示，暑期增開旅客列車日期和車次均以中國鐵路客服中心12306網站和各大車站公告為准，請廣大旅客合理安排出行。



來源：新華網