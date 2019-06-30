大華網路報：特習會重啟經貿磋商　全球樂見

中評社香港6月30日電／二十國集團（G20）領袖峰會日前登場，全球矚目的焦點是習近平與特朗普能否達成貿易協議？最後雙方同意在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商，美方不再對中國大陸出口產品加徵新的關稅。如此無疑是現階段最理想的結果，舉世當然都樂見其成，但若認為貿易戰從此休兵，恐怕就太過樂觀。



大華網路報今天專欄說，這次峰會之前，國際媒體就已傳出，美方同意暫停對另外三千億美元中國大陸商品加徵關稅，以便重啟協商；再加美國財政部長米努勤先前透露，美中貿易協議已完成九成左右，他有信心特習會能有進展。然而，特朗普隨後接受訪問時又表示，如果特習會破局，他準備本週三開徵新的關稅，但暗示稅率可能從10%起跳，而非原先的25%；這兩個截然不同的訊號，使得原本就複雜的局面更加撲朔迷離。



習近平先前在領導人峰會演講時，宣布五項重大措施，強調中國將進一步開放市場、主動擴大進口、持續改善經商環境、全面實施平等待遇、大力推動經貿談判，對於美方關切的非關稅貿易壁壘、知識財產權保護、外資准入限制等等，都提出具體的回應和承諾。這些當然是美方同意貿易戰暫停，重啟協商的重要原因。



不過，特朗普最後懸崖勒馬，主要是以下幾個因素：



第一，美國國內對於關稅戰升高反彈的聲浪越來越強。日前國會舉辦的“對中國三千億商品加徵關稅”聽證會上，發言的三一四名代表中，三0三名持反對意見，比例高達96%，充分反映美國業界對於關稅戰損害經濟的心聲。



第二、美國市場中國製造商品難被取代。2018年美國自中國進口五四三0億美元，佔進口總額的21%；但僅從計劃加徵關稅、價值三千億美元的三千八百個品類來看，自中國進口比例約為42%；同時，對中國依賴程度超過五成的品類，佔整體將近30%；電子遊戲機、玩具、白色家電依賴程度超過八成的品類達到12%；智能手機及筆記本電腦的依賴程度，分別達到79%和94%。最近幾次的加徵關稅，已經讓每個美國家庭平均帶來八三一美元的額外支出；中國製造物美價廉的商品，短時間內既很難從其他國家進口取代，一旦貿易戰全面升級，美國進口商和一般消費大眾就要分攤更多損失；更不用說一旦中國大陸管制稀土出口，美國高科技和國防的影響難以彌補。