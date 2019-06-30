東風騰訊跨界合作　研究自動駕駛等技術

中評社北京6月30日電／6月28日，東風汽車與騰訊公司在深圳簽署戰略合作協議並宣布成立東風騰訊聯合創新實驗室，該實驗室將開展汽車相關前沿技術研究。



據了解，雙方將圍繞網聯汽車、汽車安全、自動駕駛、智慧出行、智慧物流、聯合創新、數字化轉型七大領域開展全方位合作，並宣布成立東風騰訊聯合創新實驗室，該實驗室將開展汽車相關前沿技術研究。與此同時，雙方還將成立數字化產業基金。



這也是繼一汽、長安、廣汽等國內龍頭車企後，騰訊汽車又一合作夥伴。對此，騰訊公司副總裁鐘翔平表示，這次與東風集團合作基本涵蓋了騰訊智慧出行業務架構的全部領域，從底層的數據、雲、AI、大數據等基礎能力的支持，到車聯網、汽車雲、自動駕駛、出行服務等解決方案的支持，同時提供縱向的汽車安全保障體系和內容體系的支撐，落地領域也從東風集團的智慧汽車布局延伸到智慧出行布局，可以算是騰訊在汽車領域最為全面、最為深化的一次跨界合作。



定位為數字化助手的騰訊，在車與環境關係方面，通過自動駕駛，解決車對環境的感知和判斷決策；面向5G時代，騰訊未來網絡實驗室和自動駕駛團隊推出“5G車路協同”解決方案，解決路網與車之間的實時通訊，共同為更高效、更智慧的交通路網提供助力。



出行服務化方面，騰訊推出出行服務解決方案，助力車企從0開始構建出行服務平台，向移動出行服務商轉型。目前，騰訊已為廣汽如祺出行、T3出行、滴滴等5家出行服務公司提供出行服務解決方案和雲服務。截至目前，騰訊已經與寶馬、吉利、東風等20家車企達成合作關係，45款車型正陸續落地，攜手超過300家的頭部生態合作企業為車主提供服務。



來源：北京青年報

