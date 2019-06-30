咖啡有助控制血糖減輕體重

圖片來源：聚圖網 中評社北京6月30日電／據美國每日科學網站近日報道，英國科學家發現，喝一杯咖啡就可以刺激人體內的棕色脂肪，讓人體燃燒更多卡路裡，從而達到減輕體重的目的。



棕色脂肪是人類和其它哺乳動物體內發現的兩種脂肪之一。科學家最初認為，僅嬰兒和冬眠哺乳動物體內存在棕色脂肪，但近年來他們發現，成年人可能也擁有棕色脂肪，其主要功能是通過燃燒卡路裡來產生熱量。



最新研究負責人、諾丁漢大學醫學院的米歇爾·西蒙斯教授解釋說：“棕色脂肪與身體內其他脂肪的工作原理不同，為了應對寒冷，它通過燃燒糖和脂肪來產生熱量，增加其活性可以改善血糖控制效果，改善血脂水平並增加卡路裡消耗，因此有助於減輕體重。然而，到目前為止，尚未找到一種可接受的刺激人體內棕色脂肪活性的方法。”



為此，研究團隊首先進行了一系列幹細胞研究，來確定咖啡是否會刺激棕色脂肪，找到了正確劑量後，他們就在人體上進行實驗，熱成像技術幫助他們找到了棕色脂肪並對其產生熱量的能力進行了評估。



西蒙斯說：“以前的研究告訴我們，棕色脂肪主要位於頸部，因此，我們可以確認一下，在喝完咖啡後棕色脂肪是否變熱了，結果呈陽性。現在，我們需要確定，是咖啡因還是另外某種成分幫助激活棕色脂肪。我們目前正在研究咖啡因補充劑，以確認其是否有類似效果。”



研究人員稱，一旦他們找出哪些成分有助於激活棕色脂肪，可能會將其用於體重管理，或作為葡萄糖調節計劃的一部分，幫助預防糖尿病。



西蒙斯表示：“這是首個證明一杯咖啡就可以直接影響人體棕色脂肪功能的研究。研究結果意義重大，因為肥胖是社會的主要健康問題，糖尿病患者也越來越多，棕色脂肪有望在治療這些病症方面大顯身手。”



來源：科技日報

