“全球化4.0”呼喚新“領導力4.0”

這是夏季達沃斯主會場大連國際會議中心一景 中評社北京6月30日電／世界目光，再次聚焦中國大連。



7月1日至3日，世界經濟論壇第十三屆新領軍者年會將在這座美麗的東北海濱城市舉行。



半年前，皚皚白雪間，“全球化4.0”概念在瑞士達沃斯論壇上首次提出，引發各方熱議。



半年後，青山碧海旁，“領導力4.0”成為夏季達沃斯論壇主打詞，吸引眾人目光。



從“全球化4.0”到“領導力4.0”，新領軍者們不止步於對全球化“怎麼看”的宏大敘事，更著眼於“怎麼辦”的務實選擇。



探尋與新型全球化相匹配的領導力與合作方式，成為本次論壇的焦點。



全球化“變與不變”



“不斷惡化的國際關係妨礙各國應對與日俱增的嚴峻挑戰，地緣政治緊張和經濟前景黯淡都將進一步挫傷國際合作前景。”今年1月，世界經濟論壇發布報告指出，一系列重大變化，正開辟一個新的全球化時代。



“全球化4.0”概念，由此進入人們視野。正如2019年大連夏季達沃斯論壇組織方所說的，“全球化4.0”意味著全球經濟的根本性變革，這些變革受環境挑戰、區域競爭、經濟不平等和技術更新等因素推動，正以前所未有的規模和速度重塑企業、社區乃至國家的發展。



面臨世界百年未有之大變局，各種聲音此起彼伏，不過“挑戰與機遇並存”仍是國際社會共識。在今年初瑞士達沃斯論壇上，一些人士的觀點令人印象深刻。



國際知名全球化專家、日內瓦高級國際關係學院教授理查德·鮑德溫認為，與上一輪全球化導致發達國家藍領失業相比，本輪全球化有可能危及白領飯碗。



微軟公司CEO薩蒂亞說，第四次工業革命帶來技術創新和效益增長，但也出現隱私權、公平權、就業、難民等問題。面對增長和公平脫鈎的現象，需要把全球化推動到新階段。



世界經濟論壇“社會與創新”項目負責人尼古拉斯·戴維斯表示，第四次工業革命和“全球化4.0”，都是始於建立對共同未來的相同承諾：爭取共同利益，造福子孫後代。



尋找新的“打開方式”



“我們將匯聚世界頂尖創新者，共同制定富有創意的解決方案和獨具特色的合作關係，攜手應對人類社會面臨的共同挑戰。”世界經濟論壇大中華區首席代表艾德維表示，本屆論壇以“領導力4.0：全球化新時代的成功之道”為主題，把重點放在全球化新時代的正確“打開方式”上。



論壇期間，約200場次會議和研討會，一系列研究報告和聲明，將緊緊圍繞新技術、新理念、新模式、新業態等展開。組織方認為，我們必須了解那些在經濟領域發揮巨大影響的新領軍者們，正如何改變當前產業模式。



為適應全球化新時代，論壇關注領導力變革。這包括，培養靈活行業領導力，實現技術領導力，保持經濟領導力和提升負責任領導力。



在第四次工業革命浪潮下，人們不難注意到，靈活敏銳的新生企業正以相對較少的資源改變著整個行業，曾經的領先組織往往難以與之匹敵；而科技對經濟的推動力，正處於前所未有的高峰，全球前十大公司中有七家是科技企業……由此，論壇將探討“5G的重要性”“技術改變就業”“賦能領導層利用AI”等話題，思考技術、商業和政策領袖將探索如何重整組織和商業模式，以更好迎接未來。



在全球化背景下，越來越多人意識到，企業未來增長潛力，取決於其所在的整體環境與社會的健康程度。本次論壇設置“全球網絡安全邁上新台階”“氣候變化：下一場金融危機？”等議題，期待各國領導者推動公平、可持續的增長戰略。



“中國方案”令人期待



儘管全球化問題需要全球性回應，但當前國際貿易逆流湧動，全球合作壓力陡增，而這更增加了人們對中國的期待。正如艾德維在本次年會前所說：“當前全球不穩定不確定因素增多，世界各方期待傾聽中國聲音，期待與中國深入對話。”



本次論壇的近2000名政、商、學、媒體界代表，其中70%來自中國以外的國家和地區，這本身就說明了各方對全球化的認同、對中國的認可。



除了一系列重磅會議，世界經濟論壇也將在本屆年會期間發布一系列重磅報告和聲明，包括十大新興技術、2019年度技術先鋒、年度青年科學家等，這體現了組織方對中國平台的重視。



夏季達沃斯進入中國13年，關於中國的話題也越來越多。本屆論壇上設置了“塑造中國未來金融業”“中國的生物科技革命”“中國經濟前景展望”“‘一帶一路’的未來”等討論，幾乎每個涉及全球化的重大話題，都會滿足與會者對“中國方案”的關注。



眾智激蕩間，中國如何與各方攜手，開辟全球化新時代的成功之道，值得期待。



來源：新華網

