大華網：見獵心喜　“政院”竟成“選舉戰情室”

中評社香港6月30日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，高雄市政府“觀光局長”及國民黨籍“立委”和市議員，日前共同參加了一場旗津和溫州“小三通”首航剪綵儀式，立即遭到包括“行政院長”蘇貞昌在內的綠營人士，如同狼群般的全面圍攻“侵犯中央職權”。未料在不久後，媒體即爆出前台南市長賴清德也曾在2016年4月間，參加過台南安平港和泉州“小三通”啟航儀式，並有同黨“立委”和市議員共同參加。



蘇貞昌身為最高行政機關首長，當應知道高雄旗津的“小三通”只是個噱頭，他只要以政府的立場說明法規制度，藉以向社會大眾宣導何謂“小三通”即可。然而，蘇貞昌卻見獵心喜，心中只想著選戰，竟帶領著狼群大肆圍攻，像極了選戰攻擊手，而把政府機關當成了民進黨“總統”大選的“選舉戰情室”。



事實上，目前“台灣地區”開放與“大陸地區”海運直航的港口，共有十一個，但其中只有屬離島的金門、馬祖和澎湖這三個地區里，共有五個港口可稱為“小三通”。而“小三通”港口和其他六個港口的差異，就在於除了貨運外，還開放旅客的進出。換言之，“小三通”的特徵在於該港口還提供兩岸旅客入出境。



專欄說，高雄的旗津並不是離島，當然不可能是“小三通”的港口。而且，要成為“小三通”港口的前提，需要先透過兩岸間簽訂《海峽兩岸海運協議》將之納入，另外還有《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》作為具體實施的規範。因此，在高雄那場首航剪綵儀式中，以紅布條特別標示旗津和溫州間的“小三通”，確實難脫誤導社會大眾之嫌。



然而，根據高雄市政府“觀光局長”潘恆旭的說法，該航線是從高雄旗津出發經馬祖再到溫州，而溫州也是上述“海運協議”中，大陸對台開放直航的港口。但即使如此，仍只有馬祖和溫州間的港口是“小三通”，並不包括高雄旗津。