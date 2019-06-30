二百億央企項目落戶上海自貿區

中評社北京6月30日電／作為2010年世博會舉辦地的上海自貿區世博片區，通過做強做實央地融合平台，近日迎來超200億元央企項目落地，為新時代浦東的高質量發展注入新動力。



在最新舉行的上海自貿區央地融合發展平台理事會換屆會議上，浦東新區與中國鋁業、中化集團、中核集團、中國建設銀行等央企進行了項目簽約。這些項目有的聚焦上海國際金融中心建設，如國家電網融資租賃公司等6個項目，主要分布於融資租賃、投資基金等領域，旨在為實體經濟發展提供金融支持。有的聚焦總部平台經濟發展，如中鋁集團成立的貿易總部、中化集團設立的遠東宏信城市公用業務總部、華潤集團打造的上海地區藥品進口平台等6個項目。



值得注意的是，上海臨港集團、上海電氣、上海建工等10家上海地方國企也成為平台理事單位。上海電氣相關人士表示，央企和地方國企的合作日趨緊密。如上海電氣的產品提供給中國商飛、華能集團，與此同時寶武集團和中鋁又是上海電氣的金屬材料供應商。央地融合平台無疑能提高企業間的溝通對接效率。



當前，上海世博地區正在打造央企總部基地。針對區域地下空間的管理難題，中國寶武、中國商飛等15家企業在平等協商的基礎上，簽訂相關地役權合同，推動世博央企總部基地實現統一規劃設計、統一建設和統一管理的目標。



來源：新華網