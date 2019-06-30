“蜘蛛俠”湯姆·赫蘭德登《時尚先生》

中評社北京6月30日電／近日，“蜘蛛俠”湯姆·赫蘭德登上《時尚先生》封面，著名攝影師陳漫操刀拍攝照片，讓觀眾看見了蜘蛛俠面具之下，荷蘭弟完全成熟、帥氣、魅力十足的一面。



此次登上《時尚先生》封面，讓荷蘭弟在國內的人氣變得更高。一直以來作為“蜘蛛俠”為人熟知的荷蘭弟，在著名攝影師陳漫的鏡頭下展現完全不一樣的演員魅力。曾經的鄰家弟弟帶上黑框眼鏡時，看起來十分成熟穩重。當穿上紅色帽衫，手拿電玩時，依然與電影中的彼得·帕克一摸一樣。照片中荷蘭弟任鏡頭肆意捕捉，棱角分明的臉時而歡笑、時而嚴肅，酷勁十足展現了青年演員背後的成熟一面。



而在採訪中，荷蘭弟也談到了飾演蜘蛛俠以來的各種心路歷程。首次認識初代復仇者時的興奮與激動，不用替身輕鬆完成動作戲時的自豪以及離開鋼鐵俠獨挑大梁時的擔憂。荷蘭弟在採訪中徹底袒露心扉，不僅談了許多影片拍攝時的逸聞趣事，還談到了與傑克·吉倫哈爾的一見如故，在片場兩人要共同克服的最大難題就是，如何不在現場一直笑個不停。而在《蜘蛛俠：英雄遠征》中，荷蘭弟飾演的“蜘蛛俠”與傑克·吉倫哈爾飾演的“神秘客”將並肩作戰，為了拯救歐洲一起對抗強大的元素眾反派。兩位實力演員的激情碰撞勢必帶來火花四射的出色表現，就讓我們本周五影院見證精彩瞬間！



來源：新華網綜合