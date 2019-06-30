吳亦凡《芭莎男士》7月刊封面釋出

中評社北京6月30日電／ 時隔三年，吳亦凡再次登上《芭莎男士》7月刊的封面。一張揉皺的海報重新撫平展開，吳亦凡帶著墨鏡，著一身精致硬挺的黑西裝，毛筆尖似的發尾束於腦後，十指交叉放在身前，氣場沉穩內斂如隱士，又仿佛在積蓄能量等待一場爆發。一頁舊海報，一副廣告牌，一張雜誌的扉頁，他就是這麼自然貫穿在我們生活的點滴之中，無處不在的同時卻又被時光小心珍藏。



將新潮流封於舊海報，以摩登複古風表達超前時尚，吳亦凡在時尚領域憑借自己的獨特風格和出色演繹力持續得到時尚圈的青睞。即將面臨29歲到來的吳亦凡，有能力以不同的風格引領潮流風尚，也有勇氣用獨有的態度和見解打破時尚的刻板印象。



一直以來，吳亦凡在時尚領域便備受國內外認可，不僅成為首位十大刊全滿貫的男藝人，更登上《tmrw》、《Flaunt》、《Clash》等國際知名雜誌。2018年10月，路易威登宣布歌手、音樂製作人、演員吳亦凡成為路易威登品牌代言人。作為路易威登品牌代言人，吳亦凡的時尚態度與品牌特質更是不謀而合。在結束不久的“天·地·東·西·ALIVE TOUR吳亦凡2019巡回演唱會”中，吳亦凡演繹了百變造型，“凡”式風格盡顯，展現了其多樣化的時尚品味。



來源：新華網

