《三體》，請勇敢邁出影視化的腳步

中評社北京6月30日電／《三體》要拍電視劇了，消息一出，科幻圈頓時沸騰起來。但隨著這一消息被越來越多的人所關注，“擔心特效水準”“擔心拍攝水平”等質疑的聲音越來越多，甚至有網友模仿書中外星人對人類發出警告的句式，喊出“不要拍攝！不要拍攝！不要拍攝！”的口號。



對《三體》影視化成敗的擔心源自對作品的喜愛，愛之深，才有諸多期待與要求。但反過來想，是不是真要等到我們的電影工業發展到爐火純青的程度，才有資格把《三體》這樣的優秀作品影視化呢？答案是否定的。就像我們不能單純用票房、收視率來探討電影、電視劇的成敗，同樣，也不能僅用特效是否炫酷來衡量一部科幻影視劇是否好看。



其實，影迷們對國產科幻影視作品的期待和要求，大多是向西方同類電影製作水準看齊，這也是劇版《三體》消息一出，質疑聲一片的根本原因。然而，人們忽略了一個問題，電影工業的發展是一個漸進式的過程。技術可以慢慢成長，但我們有自己的獨特文化，有自己的影視市場，我們需要的不是漫威式超級英雄的科幻，而是具有符合本國歷史文化內涵的科幻影視作品。有了這一條，才能踏實走好以後的每一步，才能讓我們自己的科幻影視作品走向世界。



影視文化和影視作品質量的發展絕不是坐等資金、坐等技術等來的，而必然是一步一步走出來的，沒有一步一個腳印的積累，就沒有發展。在國產科幻影視發展之路上，一開始就用《侏羅紀公園》的視覺效果和《阿凡達》的票房做標杆，來要求剛剛誕生、甚至還沒有誕生的科幻影視作品，不僅太過苛刻，也不符合文化發展的歷史觀。



電影版《三體》拍攝完成後止步於後期製作，一度令影迷們失望，其實大可不必。不成熟就繼續積蓄力量，等待時機，這也無可厚非。而願意繼續擔任劇版《三體》監制的原著作者劉慈欣，想必已經有了更為成熟的想法，或者更完善的技術準備，我們需要的是盡快邁開腳步。需要理解的是，這一步，不僅僅是為影迷獻上一次視覺大餐，更是在為我國今後科幻影視業的發展趟路。既然如此，我們何不拭目以待。



來源：科技日報