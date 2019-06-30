騰格爾：不能因為翻唱走紅就丟掉自己的風格

中評社北京6月30日電／在行將60歲之際，騰格爾依靠自己萌系的形象和極具辨識度的翻唱，在如今的流量時代獲得了許多年輕網友的喜歡，這是老藝術家中很少見的。但也有聲音認為，他在迎合市場，並丟掉了自己的姿態。6月27日，他到廣州擔任創新型中國經典音樂競演節目《國樂大典》的飛行嘉賓，在節目錄制之前他接受媒體採訪作出回應，表示不能因為翻唱走紅就丟掉自己的風格。此外，他還談到了民族音樂的保護和創新話題。



談“萌叔”風格：



得到觀眾喜歡我很開心



在社交網絡上，年輕網友們稱騰格爾為“萌叔”，他們聽得最多的是騰格爾翻唱的作品，比如《隱形的翅膀》以及流行歌曲《可能否》和《卡路裡》。在這些作品裡，騰格爾用推土機一般的嗓音將歌曲呈現出一種反差萌，被贊“硬核翻唱”“酷、可愛”，它們被提及的頻率高於他耳熟能詳的原創作品《天堂》，這樣看，在跟隨當下年輕人的興趣上，騰格爾迅速適應並無比靈活，令許多人驚訝。



獨特的“萌”點令他成為《親愛的客棧》等各大衛視綜藝節目和晚會爭相邀請的對象，他和最當紅的流量藝人同台演出，年齡帶來的代溝和產生的交流障礙常常使他有些尷尬，可是，這種尷尬恰恰能引起網友熱議，讓他再一次走紅。騰格爾活躍在舞台上，並獲得了相當大的生存空間。他表示，能得到觀眾喜歡，自己感覺很開心。



面對流行審美，“草原漢子”騰格爾的改變並非突如其來。早在2013年，他在原創新歌《桃花源》的MV裡，就一改平日沉穩粗獷的硬朗形象變身“萌叔”，大跳自創的“桃花舞”，十分受關注，也引來毀譽參半。



對於一路以來創作的變化，他表示：“我在演唱上要保留自己的風格，也要根據這個時代的特點，做一些改變。但不能因為翻唱紅了，我就把風格丟掉。其實偶爾這樣唱對大家和我自己都是有利的，因為你讓現在的孩子們喜歡我那種純粹的風格，也是挺難的，畢竟年代不一樣，我既然生活在這個年代，我就一定要學會融合。”



