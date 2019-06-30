《極限挑戰5》“助農為樂”各顯神通

中評社北京6月30日電／本周日21點檔，東方衛視大型星素結合勵志體驗節目《極限挑戰》第五季將播出第八期。孫紅雷、黃磊、羅志祥、張藝興、王迅、迪麗熱巴、岳雲鵬、賈乃亮相聚烏鎮，在“助農扶貧”的主題下，迎來了一場銷售長江流域各地農產品的比拼。



節目中，“衣錦還鄉”的孫紅雷一出場，就受到了“鑼鼓喧天”的待遇，黃磊和羅志祥也送上了“默契大禮”；為了讓這些愛心助農產品賣得“多多益善”，以籌集更多的扶貧基金，極挑團兵分三路，展開了“花式”叫賣，頗受遊客們的歡迎。



孫紅雷還未出場，黃磊和羅志祥憑著對這位“老夥伴”的多年了解，對他的出場方式開始了各種預測。兩個人從他的衣著打扮到言行舉止，說得津津樂道，向新成員普及關於孫紅雷的“小知識”。黃磊直接猜測起他的“浮誇”造型風格，“一身長大衣，帶著墨鏡，頭上戴個帽子……”。羅志祥更是“神模仿”孫紅雷經典的打招呼方式，預判他會先跟在場唯一的女成員迪麗熱巴問好，並且還會問她什麼星座。這兩個人真不愧是同孫紅雷一起走過四季的好兄弟。



在“鑼鼓喧天”的樂隊伴奏下，一個熟悉的身影閃亮登場，旁邊還有人負責撒花，以示對他的隆重歡迎。“招搖”現身的孫紅雷不負眾望，一一驗證了黃磊和羅志祥對自己的預判。在全員的拭目以待下，他果不其然走向了迪麗熱巴，打起了招呼，一句“你什麼星座”脫口而出，讓在場的人笑翻。



極挑團最後銷售扶貧產品所得到的收入，將全部用作“助農扶貧”的愛心基金。為了更多地賣出這些愛心助農產品，貢獻自己的一份力量，他們使盡渾身解數。黃磊和王迅、羅志祥和迪麗熱巴、岳雲鵬和賈乃亮兵分三路，來到烏鎮的水上集市，向岸上的遊客們吆喝售賣農產品，現場熱鬧非凡。其中，羅志祥和迪麗熱巴這一組“快准狠”的銷售速度令人震驚。曾在節目裡以“價格戰”賣包子的迪麗熱巴，就一舉展現了做生意的小技巧。這一期“賣貨小能手”迪麗熱巴再度上線，連“十塊錢，離你的愛豆近一點”的口號都喊上了。正所謂“男女搭配，幹活不累”，兩人在吆喝叫賣的同時，更是隨機應變採取促銷策略。“羅麗”組合的機智應對，使得兩人的農產品售賣生意火爆。迪麗熱巴還以“羅志祥用過的喇叭”名義，成功再添一筆進賬。



除了“羅麗”組合的“花式”叫賣，其他兩組也是各出奇招。自詡在銷售方面是強項的賈乃亮，使出了自己的獨門推銷招數，“男人的加油站，女人的美容院”的產品介紹語說得琅琅上口，遊客卻不為所動。同樣是耍嘴皮子，岳雲鵬的“岳式撒嬌”則十分好用，把自己的農產品賣成了暢銷品。而作為極挑“老江湖”的黃磊和王迅，打起了“動之以情，曉之以理”的情感牌，不停地向岸上的遊客們喊著“感謝大家對扶貧工作的支持”。就像黃磊跟王迅說的，“《極限挑戰》最重要的就是做兩件事，利益他人和造福社會。”極挑團為助力愛心扶貧事業所做出的努力，正好呼應了節目“這就是愛”的口號。



來源：新華網綜合