10餘省份公布2019年養老金調整方案

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月30日電／ 2019年養老金上漲開始落地。



據記者不完全統計，截至6月28日，至少已有上海、北京、廣東、廣西、寧夏、湖南、湖北、江蘇、河南、新疆、遼寧、山西等地公布了2019年養老金調整具體方案，浙江養老金調整方案也結束公開徵求意見。快來算算今年你的養老金能漲多少錢。



誰能享受此次上調？



根據人社部和財政部下發的《關於2019年調整退休人員基本養老金的通知》，今年養老金調整人員範圍是，2018年12月31日前已按規定辦理退休手續並按月領取基本養老金的退休人員。



多數地區均按此規定，不過，廣東、江蘇比較特別，其養老金調整人員範圍有所擴大。其中，廣東的調整範圍還包括2019年1月至6月首次按月領取基本養老金的退休人員，江蘇增加了參加企業職工基本養老保險並於2019年1月1日至6月30日期間辦理退休、退職手續的人員。



養老金到底怎麼漲？



今年養老金的總體漲幅是5%左右，但這是企業和機關事業單位全部退休人員待遇調整的總體人均水平，並不是企業和機關事業單位退休人員分別以各自人均養老金水平為基數、都按照5%的比例調整。



在具體調整辦法上，按照國家要求，各地的調整方案，普遍採取定額調整、掛鈎調整與適當傾斜相結合的調整辦法。



具體調整金額有多少？



第一步是定額調整，同一地區各類退休人員統一增加相同額度的養老金。比如，上海、廣東是每人每月增加60元，北京每人每月增加50元；江蘇是每人每月增加34元。



第二步是掛鈎調整，也就是與個人繳費年限、養老金水平掛鈎，體現“多繳多得”、“長繳多得”的激勵機制，使在職時多繳費、長繳費的人員多得養老金。



如，上海明確，繳費年限（含視同繳費年限）每滿1年每月增加2元；再按本人2018年12月份按月領取的基本養老金為基數每月增加2.2%。



北京明確，繳費年限滿10年及以上的退休人員，繳費年限每滿1年每月增加3元。月養老金低於3959元的，每人每月增加65元；月養老金在3959元及以上，低於5459元的，每人每月增加55元；月養老金在5459元及以上的，每人每月增加45元。



誰能多漲一點？



第三步是傾斜調整，主要是讓高齡退休人員、艱苦邊遠地區退休人員等群體養老金可以多漲一些。



在高齡退休人員方面，上海對於女年滿60周歲、男年滿65周歲的人員，每人每月增加20元。北京規定，年滿65周歲及以上的高齡退休人員，可根據年齡再享40元至70元四個檔次的傾斜政策。



在艱苦邊遠地區退休人員方面，湖北規定，國家規定範圍的艱苦邊遠地區的調整對象每人每月增加15元。寧夏對艱苦邊遠一類區的每人每月再增加基本養老金5元，對艱苦邊遠三類區的每人每月增加再基本養老金10元。



不少地方還擴大了養老金傾斜調整的人員範圍，比如湖南有4類退休人員可以享受傾斜照顧，包括高齡退休人員、艱苦邊遠地區退休人員、企業退休軍轉幹部、工殘退休人員。



個人能漲多少錢？



由於每個省份的養老金調整方案不盡一致，具體到每一位退休人員，由於繳費年限和養老金水平不同等原因，實際增加的養老金絕對額是不同的，對應到占個人養老金的比例也是不同的。



其中，北京市人社局表示，調整後，人均增長220元左右，養老金平均水平將達每月4157元；湖南人均月增加金額為140元左右。



以上海的方案舉個例子——



企業退休人員老趙今年70歲，去年12月本人養老金5000元，退休前工作年限35年。



這次他可增加養老金的金額是：定額增加60元；繳費年限掛鈎調整可增加70元；再按與本人養老金掛鈎2.2%可增加110元。另外，他還可享受高齡人員傾斜增加20元。四項合計，老趙這次一共可以增加260元。



什麼時間發放到位？



說了這麼多，到底什麼時候能把增加的養老金發到退休人員手裡？



目前，上海、北京增加的養老金已經發放到位；湖南、廣東、廣西、寧夏、江蘇、河南等地明確將在7月底前將增加的養老金發放到位。



需要說明的是，各地發放到位時間不盡相同，但對退休人員而言，無論各地在何時開始組織發放，都將從2019年1月1日起補發。



來源：新華網