北京住房公積金月繳存基數上限調整

2019年度北京住房公積金月繳存額上限表（圖片來源：新京報） 中評社北京6月30日電／近期，天津、深圳等多地已調整公積金繳存基數。昨日，北京住房公積金管委會辦公室發布公告，2019住房公積金年度北京住房公積金月繳存基數上限為27786元，下限為2200元，領取基本生活費職工的月繳存基數下限為1540元。



北京住房公積金管委會辦公室昨日發布公告，2019住房公積金年度北京住房公積金月繳存基數上限為27786元，下限為2200元，領取基本生活費職工的月繳存基數下限為1540元。新受理的住房公積金個人貸款，計算借款申請人貸款金額所使用的月基本生活費標準按1540元執行。



今年北京職工繳存公積金



《住房公積金管理條例》規定，職工住房公積金的月繳存額為職工本人上一年度月平均工資乘以職工住房公積金繳存比例。單位為職工繳存的住房公積金的月繳存額為職工本人上一年度月平均工資乘以單位住房公積金繳存比例。



今年4月，北京住房公積金管委會發布的《2019年住房公積金歸集使用計劃》明確，2019年，北京地區各類繳存單位（含黨政機關、事業單位和企業等）為職工繳存住房公積金比例為5%－12%。由各類繳存單位根據自身經濟情況，在5%－12%繳存比例範圍內自主確定本單位具體繳存比例。



繳存額上限怎麼定？以北京為例，按上一年度北京全市職工月平均工資的3倍，分別乘以當年單位和職工住房公積金繳存比例之和確定。2019年北京住房公積金繳存基數上限為27786元，按12%比例繳存，若小張月平均工資為3萬元（超過了27786元），每月繳納的公積金只能是6668元，而不是按3萬元計算的7200元。



全國多地已調整公積金繳存基數



近期，天津、深圳、重慶、青島、長春、南昌等多地已調整公積金繳存基數，上海已於4月1日起執行新調整的公積金繳存規定。