美英以首次進行F-35聯合演習

中評社北京6月30日電／英國《簡氏防務周刊》網站6月26日報道，題：以色列、英國和美國進行F-35戰機聯合訓練



最先在戰鬥中使用洛克希德-馬丁公司F-35“閃電”Ⅱ聯合攻擊戰鬥機的三個國家舉行了首次三邊訓練演習，旨在提高協同作戰能力和加強跨用戶學習。



6月25日，以色列、英國和美國的飛機在地中海東部上空舉行了“三閃電”聯合演習。以色列空軍的F-35I“全能者”戰機從以色列內瓦提姆空軍基地出發，英國皇家空軍/皇家海軍的F-35B“閃電”戰機從塞浦路斯的皇家空軍阿克羅蒂裡基地出發，美國空軍的F-35A“閃電”Ⅱ戰機從阿聯酋宰夫拉空軍基地出發，它們在一天內執行了一系列模擬防空任務。



正如美國空軍指出的那樣，“這次演習展示了美國、英國和以色列分別使用F-35A、F-35B和F-35I的協同作戰能力”。F-35戰機扮演了友軍



或“藍軍”的角色，而其他機型則扮演了敵軍或“紅軍”的角色。



在“三閃電”演習披露的同一天，英國宣布它首次在戰鬥中使用F-35B戰機在伊拉克和敘利亞上空進行了武裝監視飛行。儘管以色列尚未證實其F-35I戰機的作戰用途，但據信以色列空軍是第一支將其飛機投入作戰行動的部隊，它在2018年3月曾讓F-35I戰機升空迎擊敘利亞防空部隊。美國空軍報告了它在4月底首次參加戰鬥的情況，兩架飛機對伊拉克發動了空襲，以支持聯合特遣部隊的“內在決心”行動。



除以色列空軍、英國皇家空軍/皇家海軍和美國空軍外，美國海軍陸戰隊也曾在2018年7月使用F-35戰鬥機對敘利亞的“伊斯蘭國”組織和阿富汗的塔利班實施打擊。

