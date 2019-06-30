場外提政見　王金平直播：幼托全面免學費

國民黨29日下午舉行初選政見會，王金平當晚也在臉書直播談政見。(照片：“台灣公道伯王金平”臉書) 中評社台北6月30日電／中國國民黨2020初選第二場政見發表會29日下午3點至5點在在台中舉行，未參加初選的前“立法院長”王金平晚間即在臉書開直播談政見，他提出幼托全面免學費、擴大公托數量，針對家有0到6歲兒童，提供免息的育兒貸款，比照學貸排富，要讓青年敢生、政府幫忙養。



郭台銘在29日的政見會提出“0到6歲孩子國家養”，未參與初選的王金平29日晚上透過臉書直播也拋出政見。王還說，希望這些想法能給黨內同志參考，彼此砥礪，尋求最後的團結求勝之道。



青年政策方面，王金平提出安心安青計劃，包括傾聽青年心聲，讓他們的意見落實成為政策，以及用比較低的成本興建安全時尚創意住宅，讓只領取基本工資的年輕人也住得起，並搭配公共運輸通勤萬行卡，提供入住者25年或1萬次免費搭乘。在外租屋的青年，則要從法規與稅務方面增加誘因，讓房東願意讓房客登記戶籍，落實租屋登記，青年才能領到租屋補助。



王金平說，要讓青年加薪，應培育青年從事加值型、低替代性的職務，並找出超額利潤的企業，用政策手段要求合理加薪，針對低利潤企業則協助行銷、轉型與升級。他也說，要讓青年敢生，鼓勵民間興設幼托機構，落實閒置公共空間轉型為幼托、長照設施，且寒暑假期間公托不打烊，公托免抽籤，擴大公托設施與數量。



在社會政策部分，王金平表示，台灣可效法德國“跨世代共居”非營利住宅，讓老年人有免費房子可住，年輕人用低廉租金找到一個家；少子化不只是提高生育率，還需要結合現有的空間與家庭，建構家庭照護鏈，不讓少子化成為社會問題。面對高齡人口，要做到身心靈的照護，讓他們享受退休樂齡生活，並建構家庭保護網，破除打罵教育，以及確實執法、宣導遏止酒駕。



至於教育政策，王金平說，要回歸教育本質，包括錯誤的教改重新改回來，以及改革台灣多達一百多所公私立大學的現況，應大規模重整大學系統，重建台灣高等教育；他也主張啟動產業與大學對話，協助科技大學發展特色，降低學用落差，讓技職教育再展榮光，讓流浪教師不再流浪，還要保障體育經費佔“中央政府”總預算1%、約200億元，把台灣變成體育“國家”。



在文化政策部分，王金平則是“五力齊發”，要建設台灣成為“文化大國”。他說，創新力就是用新的創意驅動文化產業轉型；數位力是扶植新興數位文化經濟，將“國家”文化資源轉化為GDP；組織力則要打團體戰，創建台灣文化的國際品牌；生活力則是培養學生欣賞藝文的能力，提升文化素養；發展力強調文化、經濟、社會與環境同等重要，以朝向“國家”永續發展理念周延文化法規發展。