截至去年底　中國共產黨員總數9059.4萬

中評社香港6月30日電／9059.4萬名黨員！中央組織部最新黨內統計數據顯示，截至2018年底，中國共產黨黨員總量突破9000萬。



新華社報道，根據30日發布的2018年中國共產黨黨內統計公報，截至2018年12月31日，中國共產黨黨員總數為9059.4萬名。



從1921年中國共產黨成立時的50多名黨員，到1949年新中國成立時的448.8萬名黨員，再到2018年底的9059.4萬名黨員，近百年的奮鬥歷程中，中國共產黨吸引力、凝聚力、戰鬥力不斷增強，始終保持旺盛的生機活力。



向黨靠攏、申請入黨，是無數中華兒女的夢想。黨的十八大以來，全國平均每年約有390萬人向黨組織遞交入黨申請。



著眼保持黨的先進性和純潔性，我們黨嚴把黨員隊伍“入口關”，加強黨員總量調控，近年來每年發展黨員數量穩定在200萬人上下，黨員發展質量進一步提高。



統計數據顯示，現有黨員中，超過八成是1978年黨的十一屆三中全會後入黨的，“80後、90後”黨員超過總數三分之一，大專及以上學歷黨員接近一半，隊伍結構持續優化，黨員質量不斷提高。



專家表示，黨員總量突破9000萬，既是黨員發展工作的重要節點，也是中國共產黨新的歷史起點。9000多萬名共產黨員接續奮鬥、擔當作為，必將奏響民族復興更加壯麗的樂章。