解放軍駐港部隊軍營開放

6月29日，參觀軍營的香港市民冒雨觀看直升機飛行表演。 中評社北京6月30日電／為不斷增進與香港各界的溝通與交流，解放軍駐港部隊石崗軍營和新圍軍營29日舉行開放日活動，當天吸引約兩萬香港市民冒雨入營參觀。除當日開放石崗、新圍軍營外，駐軍還將於6月30日和7月1日分別面向全港市民和香港青少年群體開放昂船洲軍營，預計還將有3萬人入營參觀。



29日上午，開放日活動率先在石崗軍營拉開帷幕。記者8時40分左右到達軍營時，軍營門口早已有秩序地排起了長龍，隊尾沿著路邊向軍營兩側的圍墻護欄不斷延伸，市民的參觀熱情十分高漲。



9時許，參觀市民開始有序入營。由於正好是周末，有很多小朋友和青少年在家長的陪同下特地趕來參觀。在禮品派放點，駐軍官兵給大家準備了裝有迷彩帽、雨衣、礦泉水、紀念品等物件的小禮包。



10時20分許，升旗儀式開始。三軍儀仗隊官兵昂首挺胸，列隊整齊，邁著矯健的正步入場，五星紅旗在軍樂團演奏的國歌聲中冉冉升起。莊嚴肅穆的氛圍感染著現場觀眾，不少小朋友在家長的引領下注視著國旗，跟著奏樂輕聲地唱著國歌。



正在讀小學的一對好朋友梁澤勤和詹淦越早上各自在媽媽的陪伴下早早出門，來到軍營門口排隊。“雖然有點辛苦，但覺得很值得，想著今天能來親眼看看解放軍，昨晚我就興奮得睡不著覺了。”小軍迷梁澤勤告訴記者，這已是他們第二次參觀解放軍軍營。



接著，官兵們還進行了軍樂隊列、格鬥技術等一系列精彩表演。參觀現場人頭攢動、摩肩接踵，很多小朋友或是騎在父親的脖子上、或是被媽媽抱起，伸長脖子、目不轉睛地觀看表演。



“好整齊、好威武呀！”今年9歲的袁姓小朋友是第一次來參觀解放軍軍營，他奮力擠到了人群的最前排。“以前就想來參觀，但門票太搶手了。”站在他身旁的媽媽對記者說，“今年非常幸運，他的同學有事把票轉給了我們。”



在石崗軍營，市民還觀摩了陸空聯合組織的獵人戰鬥、飛行技能、運輸車綜合技能駕駛3項展示駐軍陸空聯合能力的“獨家”表演課目。飛行員駕駛直升機時而俯衝、時而躍升、時而蛇形機動。精湛的技術、驚險的動作贏得了現場市民的陣陣掌聲。



“特戰表演給我的印象最深，與恐怖分子的模擬激戰很震撼！”看完整個匯演的一位青年男士仍意猶未盡。



除了欣賞豐富精彩的表演，市民們還參觀了輕武器、偵察車、裝甲車等裝備。今年軍營開放活動中，靜態展示項目擴大了裝備展示的種類和數量，減少了市民排隊輪候時間。許多市民親自體驗武器操作，甚至上車“試開”，還和官兵們合影留念。



“真切感受到了祖國的強大，解放軍的裝備進步很快，科技含量越來越高。”關先生一家三口在裝備展示區不時拍照。



此外，一些市民還前往連隊生活區，參觀營房，與官兵聊天，近距離體驗了他們的日常生活。



當日下午，新圍軍營也迎來了一批熱情的香港市民。據介紹，除了共同表演課目，市民還在官兵們的示範指導下，學習體驗了戰場救護、模擬對抗設計等多個課目。



6月29日，解放軍駐港部隊官兵表演軍械團體操。新華社發（原俊敏 攝）



“看了他們熟練的戰技表演後，真切感受到了解放軍的訓練有素、紀律嚴明。”第一次參加軍營開放活動的鄒小姐說，“沿途參觀過程中有官兵進行引導，還會講一點粵語，態度很友善，很有禮貌。”



“解放軍的服務很貼心很周到，還給我們準備了免費的餐食。”另一位香港市民陳先生說，帶孩子來參觀軍營就是想培養他的愛國情懷。



夏天的香港悶熱潮濕，時有落雨，但絲毫沒有影響市民的參觀熱情。有的市民不顧自己淋雨，撐著傘為正在站崗的士兵擋雨，還有市民拿出隨身攜帶的紙巾，輕輕擦去士兵額頭上的雨水和汗水，心疼地說：“你們辛苦了！”場面溫馨感人。



香港回歸祖國以來，軍營開放活動已成為深受香港市民歡迎和喜愛的“品牌活動”。今年已是駐港部隊第三十一次舉辦軍營開放活動，22年來累計接待約78.1萬名市民入營參觀。



來源：新華網