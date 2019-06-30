香港與內地文化交流形成全方位格局

中評社北京6月30日電／香港回歸20多年來，與內地的文化交流呈現出日益豐富、緊密、健康發展的態勢，雙方文化交流水平不斷提升，文化藝術和人才培養不斷融合發展，極大增強了香港同胞的文化歸屬感和愛國熱情，也推動了中華文化在全球範圍內的傳播。



文化交流量穩步增長



回歸以來，香港與內地文化交流量穩步增長，文化交流內容豐富多彩。據國家文化和旅遊部數據顯示，雙方文化項目年均交流量達750項、1萬人次，較回歸之初增長了一倍。



今年，共有26個項目被文化和旅遊部評為年度內地與港澳文化和旅遊交流重點項目，如粵港澳大灣區藝術節、2019粵港澳青年文化之旅、“香港文化周”項目展演活動等。這些項目來自北京、山西、江蘇等省份，港澳特區以及文化和旅遊部直屬單位、全國性人民團體等。



2005年，國家文化部與香港特區政府簽署《內地與香港特區更緊密文化關係安排協議書》，規劃了內地與香港在文化方面加強合作的領域和渠道，從機制上保證了與香港地區的文化交流合作。



經過多年合作打造，“歡樂春節”“中國戲曲節”“故宮精品系列展”“根與魂——非物質文化遺產展演”及“香江明月夜”慶中秋活動等品牌項目持續不斷地將內地文化藝術精品帶到香港。



同時，“港澳視覺藝術雙年展”“香港經典電影展映”“香港北京舞蹈雙周”等活動在內地的影響不斷擴大，逐漸成為雙方藝術交流的重要平台，讓內地觀眾更加直接地感受香港文化藝術的魅力。



“活動不僅增進港澳民眾對祖國歷史文化的了解，更激發大家的愛國熱情，希望通過這樣的平台，不斷深化港澳與內地文化和旅遊交流與合作。”香港藝術發展局大會委員陳健彬近日在杭州出席“藝海流金·詩畫浙江”內地與港澳文化和旅遊界交流活動開幕式時說。



