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駐港部隊軍營開放 出動戰車戰機場面火熱
http://www.CRNTT.com
2019-06-30 11:10:16
中評社北京6月30日電／6月29日上午，駐香港部隊2019年度軍營開放活動正式拉開序幕。走進活動現場，記者看到，在營區廣場中央，刺殺操、格鬥術等課目接連上演。官兵們精彩的展示令參觀市民拍手稱讚，引起陣陣驚呼。在裝備展示區，戰車整齊列陣，戰機振翅欲飛，手槍、步槍、狙擊槍等武器裝備吸引了眾多市民圍觀，紛紛拍照留念。據了解，此次軍營開放活動共為期三天，將有近3萬名市民走進軍營參觀。期間，駐香港部隊還將為青年學生組織專場開放。這麼火熱的場面，咱們也去現場看看吧~~~
來源：軍報記者
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