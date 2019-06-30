駐港部隊軍營開放　出動戰車戰機場面火熱

中評社北京6月30日電／6月29日上午，駐香港部隊2019年度軍營開放活動正式拉開序幕。走進活動現場，記者看到，在營區廣場中央，刺殺操、格鬥術等課目接連上演。官兵們精彩的展示令參觀市民拍手稱讚，引起陣陣驚呼。在裝備展示區，戰車整齊列陣，戰機振翅欲飛，手槍、步槍、狙擊槍等武器裝備吸引了眾多市民圍觀，紛紛拍照留念。據了解，此次軍營開放活動共為期三天，將有近3萬名市民走進軍營參觀。期間，駐香港部隊還將為青年學生組織專場開放。這麼火熱的場面，咱們也去現場看看吧~~~



來源：軍報記者

