香港譜寫旅遊業新篇章

中評社北京6月30日電／直接就業人數逾25萬，占本地生產總值約4.5%——作為香港四大經濟支柱之一的旅遊業，對香港的重要性不言而喻。作為國際旅遊中心，依托多元化旅遊資源和產品，以及粵港澳大灣區帶來的嶄新機遇，香港特區正譜寫旅遊業新篇章。



多元：從“購物行”到“深度游”



作為一個自由貿易港，香港一直以“購物天堂”的形象吸引來自世界各地的遊客。香港旅遊發展局數據顯示，2018年訪港旅客逾6500萬人次，全年與入境旅遊相關總消費約3326億港元。



近年來，香港旅遊業出現下滑。業界反思，香港不能只有“購物行”招牌，長遠來看要發展“深度游”，將香港打造為多元旅遊勝地，讓外界重新認識香港魅力。



為吸引深度游愛好者，香港旅發局推出主打香港地區特色的旅遊推廣項目，並陸續推出“舊城中環”“香港·大城小區—深水埗”“香港郊野全接觸”等項目，招徠遊客感受“地道香港”風味。



除人文、自然景點外，旅發局還推廣“節日盛事”，不同時節來港的遊客都可以體驗當季香港文娛節目及展覽，如春節期間的花車巡游、賽馬、春節花市等；此外，旅發局還宣傳“郵輪旅遊”，向遊客推介海路之旅。



香港中國旅行社董事吳熹安介紹，為滿足遊客對深度游的需求，港中旅推出了除迪士尼、海洋公園等傳統景點外的多種旅遊路線，如漫步中環、探索郊野公園等人文、自然旅遊產品。



香港特區立法會旅遊界議員姚思榮表示，推廣深度游既可增加香港的旅遊吸引力，也能將旅客從銅鑼灣、尖沙咀等傳統旅遊旺區分流到其他區域，長遠有利於保持訪港旅客的上升趨勢。



