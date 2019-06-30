香港“與法治同行”系列比賽頒獎

香港各區多所中小學和幼兒園的上百名學生和家長獲獎 中評社北京6月30日電／致力於在香港各學校推廣國家憲法和香港基本法教育的“認識憲法、基本法——與法治同行”系列比賽29日舉行頒獎典禮，來自香港各區多所中小學和幼兒園的上百名學生和家長獲獎。



系列比賽分為中學校際問答論證賽、中小學標語創作比賽、幼兒園親子填色比賽和家長平面設計比賽等環節。共有超過300所學校的近2.5萬名學生和家長參與。



頒獎典禮當天下午在香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學禮堂舉行。禮堂裡展示了在幼兒園親子填色比賽和家長平面設計比賽中獲獎的數十幅作品。作品以認識憲法和基本法為主題，不少作品融入國旗區旗、紫荊花、廣深港高鐵列車等元素，構思巧妙，色彩鮮艶。



頒獎典禮前還舉行了本次系列比賽的重頭戲——中學校際問答論證賽的決賽。超過60所參賽中學中，共有11所學校入圍，最終決出前三名和“最佳論證”個人獎。



獲得冠軍的中華傳道會安柱中學學生告訴記者，他們為參加此次比賽準備了數星期，學習了不少關於憲法和基本法的知識。比賽的問題涉及香港在國家發展中的作用和國歌法等話題，有助他們加深對“一國兩制”的認知。



活動主辦方香港善德基金會主席董吳玲玲在頒獎典禮上表示，這項系列比賽今年已是第五屆，過去4年共有超過1000所學校的逾9萬人次參與。今年的比賽新增中學標語創作比賽和中學校際問答論證賽，增設網上點擊率大獎，希望鼓勵學生通過不同類型的比賽和活動，更積極主動地認識憲法和基本法，進一步了解“一國兩制”和法治精神。



香港特區政府政制及內地事務局副局長陳帥夫致辭時表示，特區政府重視憲法和基本法的宣傳教育工作，希望與社會各界合作，鼓勵市民、尤其是學生增進對憲法和基本法的認識和對國家的認同。他希望參與系列比賽的學生、家長和學校將參賽心得和所獲知識傳遞給更多人。



來源：新華網

