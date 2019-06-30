吳榮元：兩岸必須統一 誰也阻擋不了

吳榮元（中評社資料照） 中評社北京6月30日電/台灣勞動黨主席吳榮元日前在北京參加海峽兩岸研究中心與兩岸和平發展論壇合辦的“兩岸關係與民族復興”座談會上說，兩岸分離的現狀必須結束，兩岸必須統一，這是歷史和現實決定的，誰也阻擋不了。吳榮元講話全文如下：



各位朋友，大家好！



能跟許多老朋友和新朋友在這個場合一起硏議偉大民族復興與兩岸關係這個大課題，感到十分榮幸。



眾所周知，台灣是祖國的寶島，更是自古以來祖國不可分割的一部分，正因為如此，分離的現狀必須結束，兩岸必須統一，這是歷史和現實決定的，誰也阻擋不了，誰也破壞不了，如果歷史有正義，這就是我們中國人民的歷史正義！



台灣雖然一度被割讓，但這個狀況已經在日本戰敗投降後永遠改變了，台灣已經在1945年光復重回祖國的懷抱。後來雖因國家內戰和外部勢力干擾，兩岸暫時分裂迄今，但是今天在中華民族偉大復興新時代的召喚下，兩岸統一已是指日可待的事了。我們深信兩岸同胞攜手必能克服種種曲折和障礙，台灣必將"再光復"，兩岸關係必將重歸統一，正如同習總書記所言: “台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結”。



兩岸雖然因為種種歷史因素，有著這樣那樣的差異和誤解，但海峽兩岸畢竟同屬一個中國，兩岸同胞都是中華民族這個大家庭的成員，沒有理由不能做到“求同存異、增同減異和 聚同化異” 。



合則兩利分則兩害，通過和解、交流，增進兩岸方方面面的相互融合就是擺在我們大家面前義不容辭的歷史責任。兩岸本來就是一家人，沒有任何理由只因為制度不同就鬧分家。“和平統一、一國兩制”無疑是創造性解決台灣問題的最好途徑，對兩岸都有利，老實說對我們台灣更有利，應該把這一點對我們台灣同胞說清楚講明白。我們不來說，誰來說？我們也有必要鼓勵台灣社會積極提出更合宜、更妥當的“台灣方案”，與大陸同胞一起商量寫出雙方都樂於接受的最佳劇本。



由於長期隔閡積累的成見，在包含台灣同胞在內的兩岸人民針對“兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商”的過程中，難免波折起伏，但只要通過和平理性的協商，秉持兩岸一家親的善意，一定能為台灣的未來開創新路，也必能為兩岸關係的和平發展與融合發展提供最好的安排和框架。



台獨分離主義勢力是台灣問題中最危險的因素，也是廣大台灣同胞一定要堅決徹底反對的歷史逆流。台獨分離主義是走不通的絕路。從漫長的中國歷史來看，迄今為止分隔已經七十年的海峽兩岸政治對峙無疑只是歷史上特殊的偶然狀態，絕不可能無限期的拖下去。各位朋友完成國家統一實現民族復興的歷史大戲正在歷史舞臺上熱烈上演，亟需具有歷史良知的同胞共同參與，生逢其時，國家興亡匹夫有責，讓我們匯聚力量打造兩岸美好的共同家園。

