如何參選到底？王金平：乾坤變化莫測

王金平來新竹客家義民廟參拜，並接受媒體採訪。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月30日電（記者 黃文杰）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”王金平上午在新竹受訪表示，他一路走來，一定要參選到底，未來要怎麼一個參選法？現在也沒有辦法講出所以然來，以後再說嘛！現在還言之過早，世事如棋，乾坤變化莫測，所以靜觀未來發展。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭。 將在7月8日至14日進行民調，7月15日公布結果。



韓國瑜今天在新竹場舉辦大型造勢，是民調封關前最後一場，有趣的是，沒有參加初選的王金平，刻意提前來新竹縣辦活動，並選在客家人精神指標的義民廟前，舉辦王金平新竹縣之友會成立大會，現場來了五百位鄉親，包括現任黨籍新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮、新竹縣“立委”林為洲等人都到場致意。



韓國瑜下午出席“決戰2020‧贏回台灣”新竹場造勢之前，也會來客家義民廟參拜。



王金平在參拜結束，接受媒體採訪，被問到為何選在韓國瑜來新竹造勢，同一時間來新竹縣辦活動？是否互別苗頭？



王金平解釋，每個人都會利用假日來做各方面造勢，不能說一個人在這裡造勢，另外一個人就不能在造勢，沒有這回事，每個人選自己，那是很稀鬆平常，不要在這方面做文章。



對於韓國瑜從六月開始，周周有造勢的看法？



王金平說，韓國瑜在台北、花蓮、雲林及台中等地方都辦過造勢，現在來新竹，台灣的中北部，這裡特別多是客家同胞，來新竹也是應該的，這是韓在競選上的一種規劃。



被問到黨內初選，郭台銘與韓國瑜越來越對立，會不會擔心影響未來整個國民黨的團結？



“當然會啊！”王金平說，一定會擔憂的，他一直期待參選人要互相節制，不要互相酸來酸去，酸來酸去，都是小家子的氣度而已，沒有用啦，應該要大器來談談國政，互相勉勵，不要互相“虧”，互相來做無謂的攻擊，這樣會引導將來大家心結很難解。



他說，希望未來國民黨大家要團結一致，現在勤走基層，要整合社會各方面力量，幫助國民黨能夠在2020年重新翻轉政權，我們才能得到安全，社會才能夠安定，人民才能夠享受各方面安和樂利的生活。