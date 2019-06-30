安徽省紀委監委集中4天舉辦主題教育讀書班

（圖片來源：網絡） 中評社北京6月30日電／參觀合肥瑤崗渡江戰役總前委舊址，瞻仰茶壺山革命烈士紀念碑，敬獻花籃，重溫入黨誓詞；觀看先進典型事跡片和《打鐵還需自身硬》等警示教育片，傳達中央有關通報精神，通報全省紀檢監察系統嚴重違紀違法典型案件及其教訓警示；邀請省發改委主要負責同志作“長三角一體化”形勢政策專題輔導報告，參觀安徽前沿科技重點項目……



按照中央統一部署和省委要求，近日，安徽省紀委監委集中4天時間舉辦“不忘初心、牢記使命”主題教育讀書班，省紀委監委領導班子成員、機關各單位主要負責同志、省委巡視辦負責同志參加。此次讀書班堅持深學細悟習近平新時代中國特色社會主義思想，突出革命傳統教育與警示教育、理論學習與集中研討、現場考察與輔導報告相結合，努力實現理論武裝再強化、黨性修養再錘煉、能力本領再提升。



讀書班注重把理論學習貫穿始終，4天時間裡，大家認真讀原著、學原文、悟原理，結合思想工作實際，深入學習思考，潛心學、靜心悟、真心用。在理論學習的基礎上，委領導班子成員圍繞“守初心、擔使命”，進行2次集中研討，結合自身成長心路歷程和紀檢監察工作職責，憶初心、明使命。



“要堅持知行合一，把學習成果轉化為紀檢監察工作的思路和辦法，做到主題教育與紀檢監察工作兩手抓、兩促進。積極協助省委推進‘以案示警、以案為戒、以案促改’警示教育工作，持續整治形式主義官僚主義，督促引導廣大黨員幹部轉作風樹新風，做到真抓實幹。”安徽省委常委、省紀委書記、省監委主任劉惠要求，省紀委常委會要帶頭做起，領導班子成員要做好表率、當好示範，帶動委機關扎實有效開展好主題教育。讀書班學員紛紛表示，通過4天的學習研討、參觀考察、正反典型教育，進一步深化了對黨的初心使命、自我革命鮮明品格和新時代紀檢監察機關責任使命的認識，增強了擔當精神，強化了行動自覺。



來源：中央紀委國家監委網站