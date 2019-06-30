超七成受訪者支持外賣不主動提供一次性餐具

中評社北京6月30日電／外賣將要告別一次性餐具？根據《上海市生活垃圾管理條例》，從7月1日開始，上海外賣將不主動提供一次性筷子、調羹、叉子、刀等餐具，違者，由市場監管部門責令限期改正，逾期不改正的，處500元以上5000元以下罰款。這一規定引發網友熱議，有不少網友認為，不主動提供一次性餐具，符合環保理念，應該支持；不過也有不少網友認為不提供餐具，肯定會影響用餐便利。對此你怎麼看？



本期“京報調查”（新京報與清研智庫聯合推出）就此展開調查。



減少一次性餐具，契合環保理念



天氣炎熱不想出門，宅在家裡懶得做飯，在這些時刻點一份外賣送到家，可以說是當下再日常不過的體驗了。因此在網絡中也有了一句這樣的調侃——被外賣改變的現代人生活。然而，當外賣漸漸成為現代人消費習慣的同時，外賣一次性餐具所造成的環境污染，也是不可小覷的問題。



外賣中的一次性餐具，往往具有比較零散、不易回收等特點，尤其是考慮到近些年來外賣行業的發展，這使得外賣一次性垃圾所造成的污染有愈演愈烈之勢。而上海此次的《上海市生活垃圾管理條例》規定，外賣商家不得主動向消費者提供一次性餐具，實際上也是從源頭減少一次性餐具的污染。



值得一提的是，在本次的調查當中，大多數受訪者對外賣不主動提供一次性餐具，都是表示支持的態度。這也表明在倡導綠色生活、低碳生活的今天，環保理念越來越深入人心。而從政策層面推動減少一次性餐具的使用，對於培養消費者的節約意識，避免浪費、保護環境都有促進作用。



來源：新京報