王金平看教育政策：應以中華文化為底蘊

王金平上午到新竹客家義民廟參拜，並成立王金平新竹縣之友會成立大會。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月30日電（記者 黃文杰）針對29日的中國國民黨初選第二場電視政見會五人表現？退出初選的前“立法院長”王金平上午在新竹受訪，“大致都差不多啦”，以教育政策來說，過去失敗一定要重改，他也認為，應該以中華文化為底蘊從事教育，把它融入到教育裡面，讓青年都能夠有我們中華文化為底蘊，有好的人格。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭。初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。



韓國瑜今天在新竹場舉辦大型造勢，是民調封關前最後一場，王金平刻意提前來新竹縣辦活動，並選在客家人精神指標的義民廟前，舉辦王金平新竹縣之友會成立大會，現場來了五百位鄉親，包括現任黨籍新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮、新竹縣“立委”林為洲等人都到場致意。



王金平在參拜結束，接受媒體採訪，被問到怎樣看國民黨29日舉辦第二場電視政見會，五位參選人的表現如何？



“大致都差不多啦！”未參加初選的王金平場外提出教育與文化理念，甚至在電視政見會不久，立刻在自己臉書po教育文化政策看法。



王金平說，過去已經失敗的教育政策，一定要重改，技職教育要重新恢復，體育也要重視，讓台灣能夠成為體育大國，讓體育能夠融入我們生活。



他提到青年政策，要提升他們的信心，誘發出他們對國家的熱誠，最重要的住宅，提出“創意的住宅”讓年輕人住得起，面對低薪問題，要做好經濟發展環境，國家安定、兩岸安定，自然經濟會發展，經濟會發展，年輕人就業機會增加，薪水自然提升，還有產業加值能夠轉型，附加價值越高，錢賺得越多，年輕人當然他薪水一定會更加提升。



王金平表示，除了重視青年住宅以外，還有“萬行卡”，這在高雄實施很成功，買房可以給年輕人萬行卡，可以給他一萬人次公共運輸系統，能夠在20年裡面使用，這樣一卡到底，對相關公共運輸會產生很大幫助，讓年輕人不愁在“行”的問題，我們過去都已經有提出。



最後是文化面。



王金平強調，要讓“文化”跟經濟發展、環境保護、社會的福利都能夠同等地位，這是很重要概念，要以中華文化為底蘊來從事教育，把它融入到教育裡面去，引導學子或者是青年，都能夠有我們中華文化為底蘊，有好的人格，社會才能夠更和諧及倫理道德，讓幼兒、養老，讓他們能夠有跨世代的一個居住大環境，這才是社會和諧的重要道理。