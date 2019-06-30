柯文哲：不管做什麼事　要考量台灣整體利益

柯文哲到屏東車城福安宮參拜，結束後接受媒體聯訪。(照片：柯粉俱樂部) 中評社台北6月30日電／無黨籍台北市長柯文哲市長今天繼續在屏東的參訪行程，一早就偕妻陳佩琪前往屏東當地信仰中心的車城福安宮參拜並接受媒體聯訪，被問到反送中事件是否讓蔡英文得利，柯文哲表示，“中美對抗是世界大趨勢，有時候我們還是要求取一個平衡，不管做什麼事情，台灣的整體利益，人民最大福利，就是我的思考邏輯啦”



台北市長柯文哲昨天率領市府團隊到屏東縣政府進行交流，今天繼續走訪屏東，一行人今天上午抵達屏東車城福安宮參拜就受到當地粉絲的熱情歡迎，在福安宮全體委員的陪同下，參拜過程平和順利。



隨後，柯文哲接受媒體訪問回應時事議題，柯粉俱樂部並在臉書發布問答內容。



媒體記者詢問，福安宮是過去每位“總統”候選人都會來的宮廟，柯文哲對“總統”選舉有什麼想法？柯文哲表示：“福安宮不但是全台最大的土地公廟，也是東亞最大的，土地公廟蓋這麼大真的很少看到。”



隨後，記者詢問，蔡英文昨日表示“國家安全”“主權”意識不會被拿來當幌子，她會非常小心處理“國安”，柯文哲表示，“不想再口水戰了，她如果想做什麼就做就好了，不需要拖那麼久。”



記者詢問，前鴻海董事長郭台銘前幾天與網紅蔡阿嘎錄節目時曾說，柯市長一有機會就會出來選，所以他不要給你機會。柯文哲表示，“那是他個人努力的目標。”媒體接著詢問，有媒體報道說郭台銘如果沒有出線，將會與柯及王金平合組第三勢力，美麗島電子報也把柯跟郭董放在同一組，柯跟郭董有接觸過嗎?對此，柯文哲表示，“台灣不要這樣聽說，有就有、沒有就沒有，不要老是聽說。”



另外，記者詢問，昨天有一位穿著綠白紅衣服的民眾嗆你是檳榔，諷刺你從綠色到白色再到紅色，柯文哲表示，“現場人可能太多，我沒有注意到。”