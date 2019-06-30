第一屆中國－非洲經貿博覽會成果豐碩

中評社北京6月30日電／84項合作文件、總額208億美元，觀展人數突破10萬，湖南（高橋）非洲商品展銷館開館……為期3天的第一屆中國－非洲經貿博覽會29日在長沙落下帷幕，成果豐碩。



根據組委會的通報，本屆博覽會圓滿完成各項議程，聚焦貿易、農業、合作園區、基礎設施及投融資等領域，舉辦了14場活動和1場展覽展示，包括開幕式、4場專題研討會、3項經貿洽談會、3場專業論壇和3個配套活動。



部分非洲國家舉辦了推介會，國家有關部委和部分省區市舉辦了對非合作專題推介會。來自中非雙方政府、智庫、企業、金融機構，以及國際組織的人士，多角度、深層次地探討了中非經貿合作的新路徑、新方式。



展區面積達4萬平方米，53個非洲國家和我國28個省區市獨立設展。此外，60多家中國央企以及700多家民企參展。博覽會期間，一批實實在在的經貿成果落地。簽署了84項合作文件，包括政府間合作協議、融資協議、投資協議、商務合同、合作備忘錄等，涵蓋貿易、投資、基礎設施、農業、製造業、航空、旅遊等領域，總額208億美元。



網上開設的中非經貿博覽會和湖南（高橋）非洲商品展銷館，構建了線上、線下兩個長期的非洲商品展示貿易平台。其中，在湖南（高橋）非洲商品展銷館可以買到2000多種非洲產品。



設立中國－非洲經貿博覽會，是中非合作“八大行動”的重要舉措。豐碩的成果、積極的進展表明，這個“新平台”因應了新時代中非經貿發展的新趨勢、新特點以及新需求，將推動中非經貿合作向“更高水平、更高質量”邁進。



來源：新華網