證書培訓騙局　一天營收幾十萬

中評社北京6月30日電／5月底，新京報記者臥底北京英利好學教育公司發現，該公司精心設計話術，故意誇大考試難度，一步步將學員推入花錢買證的陷阱。直到公司聲稱的三個月拿證期滿，苦等證書的學員們才發現自己上當了。



國家語言工作委員會應用管理司的一位工作人員表示，普通話測試沒有“免試免考”項目，建議考生選擇正規渠道報名考試。有律師表示，涉事公司已涉嫌信息詐騙，學員可以向公安機關報案。



技能證書，是很多人必不可少的求職硬件。近期，新京報記者調查發現，北京英利好學教育公司以免考保過拿到技能證書的名義，收取學員數千元的“運作費”後，再將學員拉黑。



據悉，公司內設三個銷售戰隊彼此競爭，業績最高的戰隊一天營收20多萬。



“免考保過”被騙了2380元



今年2月份，已經通過教師資格證筆試的林靜（化名）發現，想要順利拿到教師資格證，自己還需要考取國家普通話二乙及以上的證書。



在百度輸入“普通話證書”“普通話考試”等關鍵詞後，林靜隨機咨詢了一家名為“北京英利好學教育科技有限公司”的培訓機構。



公司一位自稱報考中心“指導老師”首先詢問了她平時是否做過前後鼻音、平翹舌的語言練習，在得到否定的答覆後，這位“指導老師”隨即表示，今年普通話考試的難度加大了，考試中稍不注意就會被嚴格扣分，很多語言表達流利的學員就卡在了這上。



聽到這種提醒，林靜頓時對這位“老師”增加了幾分好感。對方又告訴她，糾正發音是一個緩慢的過程，以她目前的水平，至少需要半年到一年的時間才能“勉強過關”。