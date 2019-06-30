大興機場三大“亞洲之最”項目29日竣工

中評社北京6月30日電／北京大興國際機場這只“鳳凰”即將展翅騰飛。昨日，位於大興機場的亞洲跨度最大機庫、亞洲最大運行控制中心和亞洲最大航空食品生產基地竣工，並預計於9月底與北京大興國際機場同步投入使用。記者初步統計，南航、東航首批轉場大興機場的航線共25條，購買這些航線的旅客需注意乘坐飛機的地點。



最大機庫有5個標準足球場大



昨天，南航在北京大興機場基地項目竣工。該基地包括機務維修設施項目、單身倒班宿舍項目、航空食品設施項目、運行及保障用房項目、貨運設施項目共5大功能區，建設規模108.69萬平方米。



其中，南航機務維修設施項目備受關注，這裡被稱為機庫，即飛機“醫院”，是工程師們修飛機的地方。南航集團總經理助理王建軍介紹：“這個機庫有5個標準足球場那麼大。”



為方便維修好的飛機盡快投入運營或者將“生病”的飛機拖入機庫維修，機庫位於機坪外圍，工程師們摁下按鍵便可打開機庫大門，飛機可以直接進入機坪或者拖入“醫院”。雖然體積龐大，但是機庫的“反應”速度卻很敏銳。王建軍說，機庫大門的打開速度僅為1分鐘。



航班運行“大腦”功能“三合一”



運行控制中心是航班運行的“大腦”。王建軍介紹，南航運行及保障項目建築規模約50萬平方米，整合運行控制、樞紐地面控制、機務維修控制等功能模塊，實現飛行調度、現場運行、機務運行等的集中統一管控。這個運行控制“大腦”可同時放下兩架空客A320客機。未來，這裡大約有300名運控人員同時工作。



據悉，這座亞洲最大的運控中心容納了航班運行指揮、機務、地面服務三個部門。南航基地運行及保障用房項目部負責人商衛東解釋，這樣便於航班運行做出高效率決策。