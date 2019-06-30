海南放開新能源小客車指標申請資格條件數量

中評社北京6月30日電／6月29日晚，海南省公安廳發布關於2019—2020年全面放開新能源小客車指標申請資格條件和數量的通告。通告指出，本省全面放開新能源小客車增量指標申請資格條件及數量。（南海網記者 陳麗娜）



附：公告全文



為貫徹落實《國家發改委、生態環境部、商務部》文件精神和《海南省清潔能源汽車推廣2019年行動計劃》的要求，積極推動新能源汽車發展，增強市場消費活力，合理滿足群眾和企業購車需求，經省政府同意，現就新能源小客車增量指標申請有關事項通告（備案登記QSF－2019－280003）如下：



一、2019年7月1日—2020年12月31日期間，本省全面放開新能源小客車增量指標申請資格條件及數量。單位和個人申請新能源小客車增量指標資格條件及數量不受《海南省小客車保有量調控管理辦法（試行）》限制，可按需申請新能源小客車增量指標。



二、單位和個人可通過海南省小客車保有量調控管理信息系統（www.hnjdctk.gov.cn）或到當地調控服務窗口申請新能源小客車增量指標。



咨詢熱線：68835091、68835092、68835099。



咨詢時間：周一至周日上午8：30—12：00；下午14：30—18：00。



來源：南海網