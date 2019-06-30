北京將實施小規模食品生產經營規範

中評社北京6月30日電／2019年7月1日起將實施《北京市小規模食品生產經營管理規定》和《北京市小規模食品生產經營許可備案管理辦法（試行）》，以更有針對性地管理小型食品業態，促進北京市食品安全整體水平提升。



根據管理規定和管理辦法，小規模食品生產經營者包括食品生產加工小作坊、小餐飲店、小食雜店和食品攤販。北京市對小作坊、小餐飲店實行許可制度，對小食雜店、食品攤販實行備案制度。



管理規定涵蓋了小規模食品生產經營者不得“用非食品原料生產製作食品”“經營病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類”“違反國家規定在食品中添加藥品”“標注虛假生產日期、保質期”“生產經營無標簽的預包裝食品”等16項禁止性生產經營行為。



北京市市場監督管理局相關負責人表示，北京將對小作坊實行正面清單管理，即小作坊不得生產加工各區制定的食品品種目錄以外的食品，不得委托或接受委托生產加工食品等；對小食雜店和食品攤販則實行負面清單管理，即小食雜店不得從事食品現場制售活動，食品攤販不得經營冷葷涼菜、生食水產品、裱花蛋糕、散裝熟食、散裝酒、保健食品、嬰幼兒配方食品和特殊醫學用途配方食品等特殊食品，以及各區人民政府確定不得經營的類別。



來源：新華網