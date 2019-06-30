惡勢力針對大學生實施“套路貸”16人獲刑

中評社北京6月30日電／到校園發貸款廣告、巧立名目扣取費用、互相甩單壘高債務、軟硬兼施惡意討債……重慶市沙坪壩區人民法院日前對一起專門針對大學生實施“套路貸”犯罪的惡勢力犯罪集團進行一審公開宣判，對被告人郭茂源等16人以詐騙罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪判處6個月至6年零6個月不等的有期徒刑，並分別處以罰金。



法院經審理查明，2017年5月至2018年1月期間，被告人郭茂源在沙坪壩區成立“富E貸公司”（未經工商註冊），糾集被告人黃浩、何治偉等人實施“套路貸”犯罪活動，形成惡勢力犯罪集團。該犯罪集團內部分工明確，由郭茂源等人負責管理，吳芳林管理資金、發放工資，呂儒俠等人負責催收，其餘人員為業務員。



作案過程中，該犯罪集團成員通過網上宣傳、發放小廣告等方式以“低息無擔保”為誘餌吸引在校大學生貸款，隨後私下要求被害人以手續費名義返還部分借款，刻意造成其取得全部借款的假象；接著肆意認定違約，要求被害人“借新還舊”，層層壘高債務。當被害人無力償還高額債務，催收人員則採取上門滋擾、電話轟炸、尾隨攔截等方式惡意討債，多名被害學生出現焦慮、驚恐等心理問題，個別學生因此休學退學，造成惡劣社會影響。



法院審理認為，該犯罪集團以非法占有為目的，假借民間借貸之名，實施“套路貸”，對被害人強立債權、虛增債務，採用“軟暴力”催債，其行為均構成犯罪，遂依法作出上述判決。



來源：新華網