報考軍校：警惕不法分子設騙局

中評社北京6月30日電／ 這幾天，隨著各地高考分數陸續公布，考生開始填報高考志願。老家縣城一位家有考生的親戚給我打來電話，神神秘秘地說有人給他介紹了省城部隊一個負責軍校招生的“內部人員”，只要交一部分“贊助費”，就能拿到軍校的“內部招生名額”，讓孩子上軍校。我聽後當即告訴他，千萬不要相信所謂的“內部人員”“內部招生名額”的說法，這都是不法分子精心設計的陷阱。



這類自稱“內部人員”或者有“內部招生名額”的騙局，詐騙伎倆並不高明。不法分子利用考生攜筆從戎的願望和家長望子成龍的心情，到處擴散“有關係、走後門就能上軍校”的謠言，部分家長偏聽偏信，企圖走捷徑讓孩子上軍校，結果上當受騙。在前幾年的高考中，類似的騙局就曾屢屢曝光。還有諸如“內部指標”“調劑指標”“補充錄取”“面試體檢包過”等不法分子常用的騙局噱頭，就是鑽了普通群眾對軍隊不了解的空子。



目前，軍校招生已經非常陽光——統一投放招生指標、統一組織面試軍檢、統一錄取、統一註冊入學，全進程公開透明，全流程接受監督，全過程沒有收費。不法分子慣用的“內部”“計劃外”等說辭，毫無存在的可能。無論花再多錢、托多大“門路”，也無法實現“低分錄取”“落榜補錄”。



為了有效減少考生和家長因對軍校了解不多、招生信息欠缺而容易受騙的情況，近年來，軍報記者等各類官方微信、教育部“陽光高考”平台、各院校招生平台等，都會在第一時間發布權威的軍校招生信息，為有志攜筆從戎、獻身國防的青年學子傳遞最官方的報考咨詢、政策解讀。



隨著各類院校招生培養新政策陸續鋪開、逐漸成熟，招收無軍籍學員、定向培養直招士官……給廣大青年學子提供了更多的選擇，通向強軍報國夢想的道路也越來越多。希望廣大考生和家長擦亮眼睛，從正規渠道獲取招生信息，明明白白選擇院校，認認真真填報志願，增強風險防範意識，不傳不信“托關係”“走後門”等謠言，讓不法分子無空可鑽、無機可乘。



來源：中國軍網