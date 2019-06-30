利比亞東部武裝禁土耳其飛機船只入境

中評社北京6月30日電／利比亞東部武裝“國民軍”發言人艾哈邁德·米斯邁裡28日說，任何從土耳其起飛的航班，只要試圖在利比亞首都的黎波裡機場降落，“國民軍”將視之為敵對目標。土耳其船只試圖入港利比亞將面臨同樣境遇。



米斯邁裡指認土耳其支持利比亞西部的民族團結政府。他在東部城市班加西舉行的新聞發布會上說，民族團結政府在蓋爾揚戰事中使用了土耳其製造的無人駕駛飛機。



“國民軍”28日早些時候說，“國民軍”防空力量在距離的黎波裡不遠處擊落一架民族團結政府使用的無人機。



米斯邁裡告訴媒體記者，“國民軍”將打擊土耳其在利比亞的“軍事存在”。至於詳細情況，這名發言人裡沒有明確說明。



利比亞當前呈現東西兩大勢力割據對峙狀態。東部軍事領導人哈利法·哈夫塔爾領導的“國民軍”4月4日從蓋爾揚出發，進攻民族團結政府所在地的黎波裡，意圖奪取首都，但兩個多月來沒有攻破民族團結政府在首都南部的防線。



“國民軍”和民族團結政府相互指認對方得到境外勢力支持。法新社報道，土耳其、卡塔爾支持利比亞民族團結政府總理法耶茲·薩拉傑，阿拉伯聯合酋長國和埃及支持“國民軍”。



支持民族團結政府的武裝26日突襲的黎波裡以南城市蓋爾揚，致使“國民軍”失去這一前沿基地，重創東部武裝政治勢力。米斯邁裡說，“國民軍”43人在蓋爾揚戰事中身亡。



蓋爾揚位於的黎波裡以南大約90公里，是的黎波裡的“南大門”。“國民軍”把那裡作為前沿基地，從東部大本營調派部隊、軍火，向的黎波裡發起進攻。



路透社報道，“國民軍”與民族團結政府相比有空中優勢，先前多次打擊的黎波裡機場。失去蓋爾揚後，“國民軍”仍占據的黎波裡東南方向65公里處的泰爾胡奈鎮，即它與民族團結政府戰事中的第二大據點。



利比亞反對派2011年在北大西洋公約組織空襲支持下武力推翻穆阿邁爾·卡扎菲政權，這個富產石油的國家不久後陷入動蕩。



來源：新華網