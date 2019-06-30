十大券商預判下半年A股向上拐點已現

中評社北京6月30日電／上半年滬深兩市股指整體呈現震蕩反彈的態勢，滬指累計上漲19.45%，深證成指累計漲幅為26.78%，但兩市仍以存量資金博弈為主。2019年下半年的市場又將如何演繹呢？



《證券日報》記者根據各大機構發布的投資策略統計發現，截至目前包括中金公司、萬聯證券、東方證券、中信證券等在內的10家券商先後發布2019年下半年投資策略報告。這些機構普遍對下半年A股行情持謹慎樂觀態度，認為短期雖面臨不確定性，但長期仍有上升空間。對於下半年的投資機會方面，大金融、以5G為代表的科技龍頭、以黃金、白酒為代表的大消費龍頭等三大行業受到機構的一致追捧，尤其是具有業績支撐的績優龍頭股投資機會受認可度較高。



展望下半年A股走勢，中金公司表示，中國市場當前估值已經回調至歷史區間中低位水平，下半年面臨“政策發力”與“增長壓力”之間的平衡，整體機會可能要待風險進一步釋放、積極因素占主導的情況下才更明顯，時間點與持倉結構的把握均較為重要。綜合行業自下而上的判斷、估值、政策等方面的考慮，下半年配置要注重內需、留足估值安全邊際。



下半年核心驅動力是流動性邊際寬鬆和市場風險偏好的提升，A股明顯具有提升估值空間。中泰證券表示，海外事件對A股的影響主要是兩個方面：一是正面信息和負面信息衝擊對情緒的影響，二是海外事件對長期基本面的影響。縱觀全球主要權益市場的估值水平，A股市場除創業板綜指外，其他指數均處於相對較低位置。不管橫向比較還是歷史比較，A股明顯具有提升估值的空間，主要原因在於經濟增長的速度、宏觀流動性和投資者結構差異。因此，下半年提升估值是完全有可能的。



下半年A股呈現區間波動走勢。萬聯證券認為，中美貿易摩擦的進展、宏觀經濟走勢預期、通脹形勢對貨幣政策的影響等不確定性因素的變化是短期市場波動的催化劑和推動力。長線資金的大規模入市使得市場風格正在發生變化，市場波動的區間將變窄。



下半年A股在2600點－3100點區間運行。國金證券表示，流動性與風險偏好環境決定了A股估值快速擴張的階段已經過去，後續需要企業盈利的跟上，A股年內第二次布局點在6月中下旬；預計A股顛簸後將逐步走出圓弧底，但高度有限；相對看好三季度，四季度A股又重新回到壓力軌道。



