滯留菲律賓多年的垃圾被運回到加拿大

中評社北京6月30日電／一批在菲律賓滯留已5至6年、並一度引發菲律賓與加拿大之間外交糾紛的垃圾，於當地時間6月29日被運回到加拿大西海岸的大溫哥華地區。



這批原本就來自加拿大的垃圾裝滿了69個集裝箱，總重量約1500噸。運載這些垃圾的集裝箱船於29日清晨在溫哥華以南的措瓦森（Tsawwassen）碼頭靠岸。垃圾被卸下後，將被送往焚燒廠處理。



一家加拿大公司於2013年至2014年間向菲律賓出口了103個集裝箱、聲稱為可回收塑料的垃圾，但實際其中混有塑料、廢棄電子產品、金屬、紙張以及生活垃圾等。當中34個集裝箱的垃圾已獲處理，但其餘垃圾長期滯留在菲律賓的港口。這引發菲方不滿，批評加方違反了旨在遏制出口和跨境轉移危險廢料的巴塞爾公約，並屢次敦促加方運回這批垃圾。



由於加方未能在今年5月15日、即菲律賓總統杜特爾特設定的最後期限將垃圾運走，菲方一度下令召回包括駐加大使在內的多名外交官，以示抗議。5月31日，加拿大聯邦政府雇傭的貨船將這批垃圾運離菲律賓。



加拿大媒體披露，加當局為這批垃圾支付的運費為114萬加元，焚燒處理則需要再花37.5萬加元。



加拿大於2016年修訂了該國的危險廢物和危險可回收材料進出口管理條例，防止類似垃圾物料出口。



繼菲律賓之後，馬來西亞今年5月以來也要求加拿大等西方國家把送往那裡的垃圾運回。



來源：新華網