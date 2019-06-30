用平等和相互尊重推進中美經貿磋商

中評社北京6月30日電／中國國家主席習近平星期六（29日）在二十國集團領導人大阪峰會期間，與美國總統特朗普舉行會晤。兩國元首同意，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。



中美重啟經貿磋商釋放了積極信號，順應兩國民意，符合全球期待，有利於緩解市場緊張情緒。



作為世界前兩大經濟體和貿易大國，中美經貿合作中存在一些分歧很正常，關鍵是要通過平等對話，秉持相互尊重，管控分歧，促進合作。一年多來，中方以最大的耐心和誠意回應美方經貿關切，努力推動達成雙方都能接受的協議。然而，美方的不斷施壓致使雙方經貿磋商受挫，也令世界經濟下行壓力進一步加大。世界銀行6月發布的《全球經濟展望》報告，將今明兩年全球經濟增速進一步下調至2.6%和2.7%，比1月預測值分別降低0.3和0.1個百分點。世界大型企業研究會日前公布的數據顯示，美國6月份消費者信心指數環比下滑至121.5，為2017年9月以來最低水平。



事實充分證明：加征關稅解決不了問題，只會適得其反；只有平等對話，才是解決中美經貿問題的唯一途徑。此次中美重啟經貿磋商，意味著重新回到解決問題的正確軌道。不過，中美經貿問題錯綜複雜，要有效解決仍須付出艱苦努力。



中方有誠意同美方繼續磋商，但磋商應該是平等的，體現相互尊重，解決彼此合理關切。也就是說，雙方磋商地位要平等，磋商成果要互利，不能一方強壓另一方談，或者談判結果僅讓單方得利。同時，雙方應尊重彼此核心利益和重大關切，不挑戰“底線”，不逾越“紅線”。最近一個多月來，中方應對貿易摩擦升級的一系列措施，已經清晰地表明：在涉及主權和尊嚴的問題上，中國必定會旗幟鮮明、堅定不移地維護自己的核心利益。



在此次中美兩國元首會晤中，美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅，這為中美重啟經貿磋商創造了條件。接下來，關鍵的是美方要做一個“行動派”，既要說到，更要做到，與中方相向而行。中美建交40年歷程表明：合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好。中美之間的分歧最終還是要通過對話磋商解決，這有利於中國，有利於美國，也有利於全世界。希望雙方經貿團隊把握來之不易的重啟磋商機會，用實際行動落實兩國元首此次會晤精神，在平等和相互尊重的基礎上討論具體問題，增進互信，擴大共識，共同努力把磋商往前推進。



本屆G20大阪峰會上，習近平主席宣布了加快對外開放的五方面重要舉措，包括進一步開放市場、主動擴大進口、持續改善營商環境、全面實施平等待遇、大力推動經貿談判。這是中國既定的節奏與安排。無論重啟磋商後結果如何，中國將始終堅定不移地走好自己的路，辦好自己的事。不斷通過改革開放發展壯大自己，是中國應對一切風險和挑戰的根本之道。



來源：國際在線