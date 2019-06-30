十三屆全國人大常委會第十一次會議在京閉幕

栗戰書委員長主持會議 中評社北京6月30日電／十三屆全國人大常委會第十一次會議29日下午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了疫苗管理法，國家主席習近平簽署第30號主席令予以公布。栗戰書委員長主持會議。



常委會組成人員171人出席會議，出席人數符合法定人數。



會議表決通過了全國人大常委會關於在中華人民共和國成立七十周年之際對部分服刑罪犯予以特赦的決定。



會議表決通過了全國人大常委會關於批准2018年中央決算的決議，批准了2018年中央決算。



會議表決通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。



會議表決通過了全國人大常委會關於接受馮忠華辭去全國人大常委會委員等職務的請求的決定。



會議還表決通過了有關任免案。



全國人大常委會副委員長王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華，秘書長楊振武出席會議。



國務院副總理胡春華，最高人民法院院長周強，最高人民檢察院檢察長張軍，國家監察委員會負責人，全國人大各專門委員會成員，各省、自治區、直轄市人大常委會負責人，部分全國人大代表，以及有關部門負責人等列席會議。



閉幕會後，十三屆全國人大常委會舉行第十二講專題講座，栗戰書委員長主持。中國法學會黨組成員、學術委員會主任張文顯作了題為《社會主義核心價值觀與法治建設》的講座。



來源：新華網