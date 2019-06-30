懷柔科學城兩大科學裝置啟動建設

中評社北京6月30日電／昨天（29日），懷柔科學城兩個國家重大科技基礎設施——高能同步輻射光源和多模態跨尺度生物醫學成像設施同時啟動建設。



高能同步輻射光源由中科院高能物理研究所作為法人單位，占地976畝，總投資47.6億元，預計2025年建成運行。項目建成後，將是我國第一台高能同步輻射光源，也是世界上亮度最高的第四代同步輻射光源之一。這個裝置的建築外形像一個放大鏡，相當於是探測微觀世界的“超級顯微鏡”。該項目將在我國先進材料、航空航天、能源、環保、醫藥、石油、化工、生物工程和微細加工等領域中廣泛應用，提供突破瓶頸問題的關鍵手段，通過推動技術創新，提升企業的核心競爭力，推動相關高科技產業的發展。高能同步輻射光源將為基礎科學和工程科學等領域原創性、突破性創新研究提供重要支撐平台，成為我國重要的國際科技合作與基礎科學研究平台，提升我國在相關領域原始創新能力的同時，增強我國國際影響力。



多模態跨尺度生物醫學成像設施由北京大學作為法人單位，聯合中科院生物物理所建設的國家重大科技基礎設施，也是懷柔科學城目前唯一聚焦生命科學的國家重大科技設施。項目占地100畝，總投資17.35億元，預計2023年建成運行。設施建成後，將以前所未有的綜合能力、成像手段、研究範式，形成跨尺度、多模態、自動化和高通量的生物醫學成像全功能研究平台，實現高端生物醫學影像儀器裝備的“中國創造”，成為生命醫學領域世界一流的重大科技設施。



“除了這2個大科學裝置外，空間環境地基綜合監測網二期（子午工程二期）計劃今年下半年開工建設，加上正在建設的綜合極端條件實驗裝置和地球系統數值模擬裝置，懷柔科學城落地建設的大科學裝置達到5個，占在北京落地的19個大科學裝置的26%，是北京地區大科學裝置最為密集的區域。”懷柔科學城相關負責人介紹，憑借這些大科學裝置，懷柔科學城將形成定位清晰、高度密集、先進高端的設施平台集群，為原始創新提供堅實支撐。科研人員依托這些大科學裝置，將不斷取得一批世界領先的原創科研成果，提高我國在基礎研究和前沿交叉領域的源頭創新能力和科技綜合實力。



懷柔科學城相關負責人介紹，下半年，懷柔科學城將密集開工40個重點項目，包括科學設施和研發平台項目14個、城市基礎設施項目10個、公共服務配套設施項目16個，投資額預計198億元。這些重點項目的密集開工，將全面拉開懷柔科學城“科學＋城”的建設框架。



來源：北京日報