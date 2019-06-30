保險代理人大進大出　首年流失率達80%

中評社北京6月30日電／2019年畢業季悄然而至，保險公司新一輪“搶人大戰”開啟。6月28日，記者在各類招聘網站上發現，不同保險機構共密集發布了9000餘條招聘信息，其中絕大多數“急招”保險代理人，並承諾“待遇優厚、上不封頂”。



實際上，險企大幅招聘代理人源於高流失率。“初步估算，截至2018年年末，國內各類保險中介從業人員接近1200萬人。但這是一個不斷流動變化的群體。數據表明，代理人1年留存率不足50%，個別險企首年流失率甚至高達80%。”這是中國保險學會和金融壹賬通近期聯合發布的報告中提到的保險代理人最新留存率數據。



而據《證券日報》記者調查，今年以來保險公司代理人依舊出現高流失率。有銀行系壽險公司今年上半年發布的“個險離職代理人聲明”中，包含該公司全國各地分公司的保險代理人合計2600多人。作為一家中小型壽險公司，半年就有2600人辭職，營銷員流失率可見一斑。



一家中型壽險公司個險負責人對《證券日報》記者表示，高流失率是行業性難題，不少公司通過優化“基本法”（行業將代理人管理辦法稱為“基本法”），增加激勵、提高福利等措施提高留存率，但總體來說，還沒有特別好的方法來解決這一問題。



從對行業的影響來看，金融壹賬通董事長兼CEO葉望春表示，保險代理人是保險營銷環節中最為關鍵的角色，代理人高流失率，直接影響長期性保險產品的客戶體驗和關係維護，大大增加了保險公司的管理和招聘成本。



主流壽險公司仍舊靠代理人驅動保費



儘管目前代理人處於高流失率狀態，但無論是從人身險行業來看，還是從頗有代表性的大型上市險企來看，代理人規模及人均產能是保費增長的主要驅動因素，這也造成了行業代理人“大進大出”：一方面險企不斷招聘新的代理人；另一方面留存率一直處於較低狀態。

