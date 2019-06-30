癌症體檢亂象：查“癌”，還是“挨宰”？

中評社北京6月30日電／明明沒有病卻被檢查出癌症，打著“免費海外知名醫院癌症體檢”的幌子誘騙人上鈎，一些癌症體檢機構甚至雇傭無資質人員……近年來，癌症體檢受到不少人追捧，但記者調查發現，這些看起來“高大上”的癌症體檢機構和項目，背後貓膩不少、問題重重。



癌症體檢花樣百出



“誰都怕得癌症，聽說能提前體檢出來，寧願花錢也要去檢查一下。”70歲的成都市民李先生，從朋友那裡得知一家民營體檢機構的癌症體檢不錯，忙不迭地去了解。



工作人員介紹，X光片可以看出肺癌，套餐裡少不了它；前列腺彩超可以發現早期癌變，這100多元的項目也要加進去……一項項加進來，李先生的體檢費用達到了4000多元。



成都市第三人民醫院體檢部醫生李妮說，以X光片判斷肺癌，在專業人士看來頗不靠譜，因為這種方式的漏檢率太高了。彩超能篩查早期前列腺癌也被誇大了，其作用只能是供病變篩查參考。



記者走訪成都、長沙等地一些癌症體檢機構發現，基礎套餐、職場套餐、夕陽紅套餐、亞健康套餐、兒童套餐……各類項目讓人眼花繚亂，價格更是從幾百元到四五千元不等。



在長沙一家體檢機構的癌症體檢套餐裡，記者看到，包括肝膽脾胰雙腎彩超、乳腺彩超、血常規尿常規、心電圖、肝功能八項、腎功能三項、癌胚抗原檢測和彩色經顱多普勒檢查，還附加中醫體質辨識和經絡穴位測評。



“癌症體檢需要針對特定高危人群，並不是每個人都適合，也不是所有人都需要做全套癌種的篩查。而一些常規檢查如心電圖等其實對篩查癌症作用有限，中醫體質辨識等更是缺乏針對性，如果癌症篩查跟一般體檢項目差不多，還有什麼用呢？”四川一家大型公立醫院體檢中心負責人說。

