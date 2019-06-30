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文在寅：金正恩將在板門店會特朗普
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2019-06-30 13:59:17
中評社香港6月30日電／韓國總統文在寅表示，朝鮮領導人金正恩將在分隔南北朝鮮的非軍事區（DMZ）會見美國總統特朗普。
中央社報道，文在寅說：“美國與朝鮮領導人將在象徵南北分裂的板門店和平握手。”他指的是位於非軍事區的“停戰村”。
特朗普在首爾對記者說：“我們正前往非軍事區，我將會見金委員長。我非常期待。”
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