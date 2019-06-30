俄伊爾庫茨克州發生洪災　已致5人死亡

中評社北京6月30日電／綜合報道，因連日暴雨，俄羅斯伊爾庫茨克州近日發生洪災。當地時間29日，俄羅斯緊急情況部部長濟尼切夫表示，洪災已經導致5人死亡，353人受傷，2人下落不明。30日，另一名俄羅斯官員表示，30日就可開始向災民發放救濟金。



5人死亡 353人受傷 普京聽取災情匯報



由於爆發洪水，伊爾庫茨克州日前進入緊急狀態。G20峰會結束後，從日本返回俄羅斯途中，俄羅斯總統普京於深夜抵達遭遇洪災的伊爾庫茨克州。



在布拉茨克市機場，濟尼切夫向普京匯報災情時表示：“為了以防萬一，人口達1.1萬的4個市區已經斷電。洪災導致353人受傷，其中32名兒童。5人死亡，97人被送往醫院，2人下落不明，包括1名兒童。”



他還表示：“1161人被疏散。16個臨時安置所安置924人，其中282名兒童和6名殘疾人。



此外，他還稱洪災導致13座公路橋被淹，西伯利亞聯邦公路和當地公路17個路段限行。



俄官員：向災民發放救濟金工作30日即可開始



30日，普京就洪水救災問題召開會議，俄羅斯勞動和社會保障部部長馬克西姆•托皮林表示，向伊爾庫茨克受災民眾發放相關資金的工作30日即可開始展開。



他說，“目前已開始擬定人員的名單，資金今天就開始發放。社會保障機構將在最短的時間內予以發放。”



另一方面，在會議上，俄羅斯能源部副部長安德烈•切列佐夫表示，伊爾庫茨克州洪災對布拉茨克水電站的運行不構成威脅。



“根據總的水文情況來看，安加拉梯級水電站的情況相當正常。這裡的水量不大，相對來說水庫有很大的蓄水能力。”他說，“對布拉茨克水電站來說，在過去的一晝夜水面只升高10厘米，而按水庫的容量還可以再增加4米多，因此，我們認為沒有風險。”



此外，他還就洪水造成的電力設施損壞整體情況作了說明。他說，“現在3條35千伏的輸電線、29條6—10千伏和284個變電站受損。但重要的是電源切斷及時，設備沒有損壞，而且居民的安全也得到了保障。”



來源：中新網