彰化蛋農挺韓不計成本！免費送3萬顆茶葉蛋

彰化縣大城鄉蛋農林姓夫妻接受中評社訪問，說明為何要號召蛋農來韓國瑜新竹場免費送蛋。(中評社 林谷隆攝) 中評社新竹6月30日電（記者 林谷隆）中國國民黨高雄市長韓國瑜30日下午4點在新竹縣政府廣場舉辦“決戰2020-贏回台灣”第五場造勢活動，在“國瑜夜市”中有一攤排了上百人，原來是彰化大城鄉蛋農自發性準備3萬顆冰鎮茶葉蛋，到場免費發送，因為看到韓不斷被打壓，連基層蛋農都看不下去，不計成本也要站出來挺韓。



桃竹竹苗4大客家縣市向來是藍營鐵票倉，韓國瑜選在新竹縣造勢，積極搶攻客家票源。今天的最終場造勢活動與之前4場不同之處的活動包括，現場將成立10萬人LINE社團，韓粉拿手機“搖一搖”就能加入庶民“總統”粉絲團；現場並有捐血車，要締造同一時段、同一地點最多人捐血紀錄。而“國瑜夜市”則增加到250攤，增加新住民、弱勢團體攤位。



彰化縣大城鄉蛋農林先生表示，看到韓國瑜不斷被打壓，當然會感到緊張，所以要結合大家的力量，一起出來力挺他，這次來到新竹免費送蛋，背後是幾十位大城鄉蛋農一起合作，大家出錢出力，有人供蛋，有人送茶葉，有人煮蛋，今天才能帶著最新鮮的茶葉蛋來挺韓。



他強調，我們都是很基層的農民，過去哪會關心政治，政治離我們太遠了，但是最近真的看不下去，這些打韓的力量，有一回事的也說，沒有一回事的也說，真的是“黑白來！”（閩南語，意思為亂來）。另外一方面，我們也希望藉由韓國瑜的魅力，推廣大城鄉在地的冰鎮茶葉蛋，“今天蛋出去，明天就錢進來！”



林先生透露，今天準備3萬顆都是茶葉蛋，從早上六點開始發送，已經送出2萬多顆，剩下不到1萬顆，大約2點前就會送完。之前雲林、台中造勢我們也有到場共襄盛舉，但是一場準備得比一場多。



從旁觀察，彰化蛋農除了準備3萬顆茶葉蛋，更出動6名人力，發送蛋、拆箱、維持秩序，因為是免費贈送，加上天氣炎熱吃一顆冰涼的茶葉蛋最爽快，攤位前排了1百多位“吃好到相報”的韓粉，記者算一算每場成本超過18萬(新台幣)，彰化蛋農挺韓真是不計成本！