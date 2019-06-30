美向中東派遣至少5架F22戰機

中評社北京6月30日電／美伊局勢近期持續緊張。美媒29日報道稱，近日，美國空軍首次向中東國家卡塔爾派遣至少5架F22隱形戰鬥機。



據美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國空軍中央司令部日前發表一份聲明和照片稱，派遣的F22戰機已於周四（27日）抵達卡塔爾的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。雖然聲明中沒有提到派遣的戰機總數，但從照片中可以看到基地至少停放5架戰機。



聲明中稱“首次將F22戰機部署在卡塔爾，是為了保衛美國軍隊和美國中央指揮部負責區域的利益。”此舉也是在伊朗地對空導彈在霍爾木茲海峽擊落一架美國無人機一周之後，美方做出的最新動作。事發之後，伊朗稱無人機是在其領空飛行，並曝光無人機殘骸照片，而美國則堅稱飛機是在國際水域飛行。



現供職於格裡菲斯亞洲研究所（the Griffith Asia Institute）的前澳大利亞空軍軍官萊頓（Peter Layton）表示，如果美國與伊朗發生全面敵對行動，F22戰機的主要任務或將是瞄准伊朗的地對空導彈系統，尤其是其目前最佳防空系統S－300。萊頓說：“S－300將會成為第一波攻擊的首要目標，為之後的攻擊打開空間。”



6月中東地區先後發生日本油輪阿曼灣遇襲和伊朗在霍爾木茲海峽擊落美無人機事件，兩國關係驟然緊張。在日本油輪遇襲一事上，美方一味指責伊朗是幕後黑手，伊朗方面則做出堅決表態稱美方的指責毫無根據。



2018年5月，美國單方面退出《伊核協議》，並逐級恢復對伊朗的各方面制裁，導致美伊關係此後走上下坡路。5月美國將航母戰鬥群派往阿拉伯海，加劇局勢緊張。針對美國的動作，伊朗方面表示已做好最高級別的防禦準備，以應對任何類型的威脅。



來源：海外網